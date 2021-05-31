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Türkiye ve Yunanistan anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Türkiye ile Yunanistan'ın, Kovid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Google News - Timeturk
31.05.2021 13:29:07
Türkiye ve Yunanistan anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu ile Dendias, Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yunanistan temaslarına dün Batı Trakya Türklerini ziyaret ederek başlayan Çavuşoğlu, bugün de Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda Miçotakis tarafından kabulünün ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığına geldi. Buradaki görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ile Dendias ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ev sahibi ülke adına ilk açıklamayı yapan Dendias, "Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Çavuşoğlu ise "Artık somut projeler üzerinde çalışmaya başladık. Aşıların karşılıklı tanınmasına karar verdik. Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Yunan tarafıyla artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başlandığını belirten Çavuşoğlu "25 maddede görüş birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız" diye konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde görüşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Dendias ayrıca, Anadolu Efes'in Euroleague'deki şampiyonluğuyla ilgili tebriklerini iletti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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