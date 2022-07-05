Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye Tayland Maçı saat kaçta? Türkiye Tayland'ı yenerse rakibi kim olacak? Milletler Liginde Türkiye kadın voleybol takımı aldığı başarılı sonuçlarla ülkemizin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Filenin sultanları turnuvanın son maçında ABD'ye son sette yenildi. Türkiye Milletler Ligi'nde 7. sırada tamamladı ve finallerde oynamaya hak kazandı. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi güçlü Asya temsilcisi Tayland. Peki Türkiye Tayland maçı saat kaçta ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Tayland'ı yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 12. maçında ABD ile karşılaştı. ABD'yi oldukça zorlayan ekibimiz ne yazık ki sahadan son sette mağlup ayrıldı. İlk seti ABD kazandı, İkinci seti Türkiye kazandı, üçüncü seti yeniden ABD kazandı, dördüncü sette eşitlik sağlandı. Son sette ise filenin sultanları ne yazık ki rakibine yenildi. Milletler Liginde ABDye yenilen Türkiye'nin Çeyrek finaldeki rakibi Tayland oldu. Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye Tayland Maçı saat kaçta? Türkiye Tayland'ı yenerse rakibi kim olacak? soruları pek çok spor sever tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman hangi kanalda?

Türkiye Milletler Ligi'ni 7. olarak tamamladı. Turnuvada 1. sırada bulunan ABD'nin ise 29 puanı bulunuyor. 16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazandı. Filenin Sultanları çeyrek finalde Tayland'la eşleşirken İtalya'nın rakibi Çin, ABD'nin rakibi Sırbistan ve Brezilya'nın rakibi Japonya olarak belirlendi. Çeyrek final maçları 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Tayland maçı saat kaçta?

Türkiye Tayland voleybol maçının saati ilerleyen günlerde belirlenecek ve açıklanacak.

Türkiye Tayland maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Tayland voleybol çeyrek final Milletler Ligi karşılaşması TRT SPOR'dan canlı olarak izlenebilecek.

Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye – Tayland

İtalya – Çin

ABD – Sırbistan

Brezilya – Japonya