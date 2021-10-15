Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Türkiye Suriye'de yeni operasyon yapacak mı? Suriye'de harekat başlatılacak mı? sorusuna şöyle yanıt verdi: Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir.

Türkiye Suriye'de yeni operasyon yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Suriye ve terör örgütlerine ABD tarafından destek verilmesini de eleştiren Erdoğan "Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız." dedi.

Suriye'de harekat başlatılacak mı?

Cuma namazı sonrası gazetecilerin, "Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi: "Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız. Mücadelemiz bundan sonraki süreçte farklı seyredecek."

Kabine Toplantısı sonrası açıklama

Cumhrubaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik Suriye'den Türkiye'ye havan atışlarının artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" demişti.

Çavuşoğlu: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

Ankara'da Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın da Tel Rıfat ve Münbiç'teki YPG güçlerini bu bölgelerden uzaklaştırma sözünü tutmadığını belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.