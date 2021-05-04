Türkiye'nin korona bağışıklık oranı kaç? Türkiye korona virüse karşı sürü bağışıklığı kazandı mı?

Türkiye son zamanlarda korona vaka sayılarında rekor kırdı. Korona virüs geçirenlerin sayısında yaşanan artışa aşı olanları da eklediğimiz zaman Türkiye'de sürü bağışıklığında çok önemli bir aşamaya gelindiği açıklandı. Vatandaşlar da Türkiye'nin korona bağışıklık oranı kaç gibi soruları sormaya başladı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan toplumsal bağışıklığa ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Peki Türkiye korona virüse karşı sürü bağışıklığı kazandı mı? Türkiye'de korona bağışıklık oranı kaç? Türkiye'nin yüzde kaçı bağışıklık kazandı?

Türkiye son zamanlarda korona vaka sayılarında rekor kırdı. Korona virüs geçirenlerin sayısında yaşanan artışa aşı olanları da eklediğimiz zaman Türkiye'de sürü bağışıklığında çok önemli bir aşamaya gelindiği açıklandı. Vatandaşlar da Türkiye'nin korona bağışıklık oranı kaç gibi soruları sormaya başladı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan toplumsal bağışıklığa ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Peki Türkiye korona virüse karşı sürü bağışıklığı kazandı mı? Türkiye'de korona bağışıklık oranı kaç? Türkiye'nin yüzde kaçı bağışıklık kazandı?

Türkiye korona virüse karşı sürü bağışıklığı kazandı mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan koronavirüs aşılanma sürecine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Türkiye'nin bağışıklık oranı da verildi. Salgının kontrol altına alınabilmesinde "sürü bağışıklığı" ve "toplumsal bağışıklık" stratejilerinin uygulanabildiğini anlatan İlhan, şu bilgileri verdi: "Sürü bağışıklığı, sürecin başında İngiltere ve İsveç'in denediği bir yöntemdi. Sürü bağışıklığı, toplumun kendi haline bırakılarak virüsün toplum içinde yüzde 60-70 oranında bulaşmasıyla kişilerin virüsle tanışması şeklindedir, yani toplumun serbest bırakılmasıdır. Toplumsal bağışıklık ise bu sürecin yani yüzde 60-70 oranında toplumun bağışık olma halinin belirli bir plan dahilinde aşılanma ile sağlanması şeklindedir." Salgının başından beri Türkiye'nin bu konudaki stratejisinin net olduğunu söyleyen İlhan, "Başından bu yana Türkiye'de 'toplumsal bağışıklık' stratejisi uygulanıyor" dedi.

Türkiye'nin korona bağışıklık oranı kaç?

Toplumsal bağışıklığın oluşturulabilmesi için hedef grubun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin altını çizen İlhan, şunları söyledi: "Türkiye'de 18 yaş üzeri vatandaşlara bakıldığında yaklaşık yaklaşık 60 milyon kişiden bahsetmek mümkün. Çünkü, 23 milyon 18 yaş altı gencimiz var. Bu doğrultuda Türkiye'de, 60 milyonun bağışıklanması gerekiyor. Şu an baktığımızda ülkemizde ikinci doz aşısı yapılan 9 milyon 600 bin kadar vatandaşımız var. Aynı zamanda şu an için koronavirüsü geçiren de yaklaşık 5 milyon vatandaşımız bulunuyor. Bu doğrultuda 15 milyon seviyesine gelindiği düşünülürse, yüzde 25 hedefine yaklaşıldığını söylemek mümkün." Toplumsal bağışıklığın kazanılmasında aşı teminin de büyük önem taşıdığını anlatan İlhan, "Türkiye, dünyada farklı aşıları yapan nadir ülkelerden biri. Aşı çeşitliliği, aşı temininde elde edilen önemli bir kazanımdır" dedi.

"Sürü bağışıklığı 18 yaş üstündekilerin aşılanmasıyla mümkün"

Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, toplumsal bağışıklığın kazanılmasının 18 yaş üstündekilerin aşılanmasıyla mümkün olacağını söyleyerek, "Aşı temininde sıkıntı olmaması halinde 18 yaş üstüne aşı yapılmasıyla birlikte, toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerekli olan yüzde 60-70 hedefi güz döneminde gerçekleşebilir" dedi.

24 milyona yakın aşı yapıldı

Türkiye'de toplam 23 milyon 879 bin 515 korona virüs aşısı uygulandı. Bunların 14 milyon 187 bin 673 tanesini 1.doz aşılar, 9 milyon 691 bin 842 tanesini ise ikinci doz aşılar oluşturdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.