Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Hamile eşini kayalıklardan itmişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde meydana gelen olayda Hakan A., 7 aylık hamile eşi Semra A.'yı sigorta parası alabilmek için kayalıklardan iterek öldürmüştü. Yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozuldu. Hakan A., önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kelebekler Vadisi'ndeki olayda yeni bir gelişme yaşandı. 2018 yılı Haziran ayında tatil için önce İzmir'e ardından ise Muğla'ya giden 7 aylık hamile muhasebeci Semra A. (33) ve eşi Hakan A. (41), tatillerinin son gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'ne gitti.

AĞABEY ŞÜPHELENDİ

Burada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra A.'ın ölümünü şüpheli bulan ağabeyi Naim Yolcu, savcılığa olayın araştırılması için başvuru yaptı.

FERDİ KAZA SİGORTASI YAPTIRMIŞ

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan A.'ın eşi üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine Hakan A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan Hakan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Hakan A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme' ve 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçlarıyla dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan davada A., ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanık A. karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

KARAR BOZULDU

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararında vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğinin incelendiği belirtildi.

Yapılan incelemede, sanık Hakan A.'ın yargılama sürecinde gördüğü tedaviye ilişkin tüm evraklarının ilgili hastanelerden temini ile akıl hastalığı olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alındığı vurgulandı.

Sanık A.'ın İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlemlenmesinden sonra cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması, ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporu ile İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun raporları arasında çelişki olduğu takdirde sanık Hakan A.'ın akıl hastası olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi.

Bu nedenle kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakan A., önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.