DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kurban eti nasıl yumuşatılır? Kesildikten sonra kurban eti nasıl yumuşak pişirilir?
Kadıköy: “Kırık bira şışelerinden, idrar kokusundan, gürültüden bıktık”
“OBA Market” Mobil Uygulamada
Midyeci Yasin açıkladı: Müsilajın midyeye etkisi var mı?
Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Beşiktaş'ın İspanya kampı salgın nedeniyle iptal edildi
Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması: ''Gaza basmaya devam''
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
Küba'da halk yıllar sonra neden ayaklandı?
2021 Bekçi alımı | Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımları başladı mı?
ABD'de yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde
Macron ''kısıtlama getireceğiz'' dedi; 1 milyondan fazla kişi akın etti
Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup hangi dizilerde oynadı? Toby Kirkup ölüm nedeni ne?
Motosikletle 500 bin kilometre yol yaptı, oğluna 24 yıl sonra kavuştu
Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi

TIMETURK / GENEL / Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme

Konya’nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.

4 Saat Önce
2021-07-13 14:43:35
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu. Bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.

0x0-1626076059830

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

e1c6766c016f0b5d839a6c3fc5160cf0

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılarla ilgili açıklaması şöyle:

"03.09.2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH