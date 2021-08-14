Türkiye'nin global eğitim markası Bahçeşehir Koleji 137 kampüsüyle eğitim veriyor

1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji çağdağ eğitim almış yüz binlerce öğrenciyi mezun mezun etmenin mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin eğitim alanına küresel markası olan Bahçeşehir Koleji Türkiye’nin 63 ilinde 137 kampüsüyle eğitim vermeye devam ediyor. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile başarıyı yakalayan Bahçeşehir Koleji dünya eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modelleri uyguluyor.

1994 yılında Bahçeşehir'de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji çağdağ eğitim almış yüz binlerce öğrenciyi mezun mezun etmenin mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin eğitim alanına küresel markası olan Bahçeşehir Koleji Türkiye'nin 63 ilinde 137 kampüsüyle eğitim vermeye devam ediyor. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile başarıyı yakalayan Bahçeşehir Koleji dünya eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modelleri uyguluyor.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir'de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel'in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2020–2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye'nin 63 ilinde 137 kampüsüyle eğitim veriyor.

3 sınıflı bir dershane ile başlayan başarı öyküsü

Yarım asrı aşkın süredir Türkiye'de eğitime öncülük eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 1968 yılında Laleli'de üç sınıflı bir dershane ile başlayan öyküsünü 2021 yılında da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kaliteli eğitimi yeni nesillerle buluşturan global eğitim markası olarak başarıyla sürdürüyor.

Enver Yücel, 1974 yılında henüz 17 yaşında bir gençken adım attığı eğitimcilik mesleğini bugün global bir eğitim markası haline getirdiği Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının vizyoner kurucusu olarak sürdürüyor. Dünyada yaşanan tüm sorunların eğitimle çözüleceğine olan inancıyla, çağdaş ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim algısını ülkemizde yerleştirmek için durmadan çalışıyor. 1968 yılında kurulan Uğur Dershanesiyle başlayan bu serüven bu yıl 52. gurur yılıyla taçlanıyor. Kurucusu Enver Yücel'in vizyonu ve seçkin eğitim kadrosuyla Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, bünyesinde bulunan Uğur Okulları, Uğur Kariyer Merkezi, Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Uğur Hazırlık Liseleri ile BAU Global şemsiye altında; Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washington DC, BAU International University Berlin, BAU International Tıp Üniversitesi Batum, BAU Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Mentora Dil Okulları, CES Toronto Dil Okulları ve IAR Roma ile yüz elli binden fazla öğrenciyi kaliteli eğitimle buluşturuyor.

Farklı, yaratıcı, üretken

Dünyada üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yeni paradigmaların yerleşmeye başladığı günümüzde eğitim de dönüşüyor, değişiyor. Tüm üretim, tüketim, iş yapma şekilleri, hatta günlük hayat rutinlerinin değiştiği dünyamızda geleceğin bireylerini geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla yetiştirmek mümkün değil, doğru değil.

İşte bu nedenle dünya okulu vizyonumuzun bir parçası olarak eğitimin şifrelerini değiştiriyor, geleceğin eğitimini bugün Bahçeşehir Okulları öğrencilerine sunuyoruz. Bahçeşehir Okulları dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanmaya başlayan eğitim anlayışının Türkiye'de öncülüğünü yaparken dünya eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modelleri uyguluyor.

"4 yıllık lisans programına yerleştirme oranı %100"

Bahçeşehir Okullarında öğrenciler, üniversiteye hazırlanırken yoğun hazırlık çalışmaları yapmaktadırlar. Bahçeşehir Okulları YGS-LYS'de Türkiye'nin en başarılı okullarındandır. Ülke genelinde YGS-LYS'de 4 yıllık lisans programına yerleştirme oranı %100'dür. Bu başarının gerçekleştirilebilmesi ve devamlılığı bilginin sürekli olarak değerlendirilmesi ile sağlanmaktadır.

Başarı sürekliliği ise yoğun bir çalışma ile sağlanır. Sınav haftalarında uygulanan ortak sınavlar özenle hazırlanıp uygulanır, değerlendirilir. Öğrencilere bilgilerini pekiştirme açısından, bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanan çalışma kâğıtları verilir. Başarı düzeyleri konu sonunda yapılan "Tanı Testleri" ile izlenir. Ardından küçük gruplar halinde veya bireysel olarak “İyileştirme Çalışmaları” uygulanır.

Bahçeşehir Koleji Eğitim Birimleri

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

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