Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Zirvede bakın hangi il var

Zeka Testi Merkezi, internet adresinde uyguladığı IQ testinde, kullanıcıların verdiği bilgileri baz alarak Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illerini tespit etti. İşte IQ ortalaması en yüksek iller. Listenin zirvesinde Eskişehir yer alırken son sıraya ise Denizli yerleşti.

Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan 30 dakikalık IQ testi ile 276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illeri çıkarıldı.

İlk 20'ye giren iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler dikkat çekti. Listenin zirvesinde Eskişehir yer alırken son sıraya ise Denizli yerleşti.

20. Denizli - 102,14

19. Rize - 102,32

18. Konya - 102,36

17. Uşak - 102,37

16. Karaman - 102,52

15. Yalova - 102,58

14. Zonguldak - 102,68

13. Tekirdağ - 102,82

12. Antalya - 103,29

11. Trabzon - 103,37

10. Kırklareli - 103,28

9. Bursa - 103,47

8. Balıkesir - 103,59

7. Kocaeli - 103,85

6. İstanbul - 104,02

5. Çanakkale - 104,02

4. Muğla - 104,12

3. İzmir - 104.51

2. Ankara - 104,91

1. Eskişehir - 105,20

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