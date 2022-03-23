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TIMETURK / GENEL / Türkiye’nin en beğenilen sanatçıları belli oldu!

Türkiye’nin en beğenilen sanatçıları belli oldu!

Türkiye'nin en popüler sanatçıları açıklandı. İlk sırayı Haluk Levent ikinci sırayı Tarkan aldı.

2 Saat Önce
2022-03-23 14:34:49
Türkiye’nin en beğenilen sanatçıları belli oldu!

MetroPoll Araştırma Mart ayında gerçekleştirdiği "Sanatçıların Popülarite Reytingleri" anketini açıkladı.

haluk

Popülerlik derecesine göre Haluk Levent yüzde 78.9 oy oranıyla ilk sırada yer alırken Tarkan yüzde 60.7 ile ikinci Sezen Aksu ise yüzde 58.2 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Cem Yılmaz yüzde 56.3 ile 4'üncü sırada, Şahan Gökbakar ise yüzde 50.6 ile 5'inci sırada yer aldı.

İşte anket sonuçları…

san .

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