Türkiye aşılmada bir çok AB ülkesini geride bırakmış durumda. Türkiye'de toplam 85 milyon doz koronavirüs aşısı yapılmış durumda. Türk vatandaşları AB'ye seyahat etmeleri durumunda aşı kartlarının AB'de geçerli olup olmadığını araştırıyor. Peki Türkiye'nin aşı kartı AB'de geçerli mi? Sinovac aşısı olanlar AB'ye girebilir mi? HES'ten alınan COVID-19 aşı kartı AB ülkelerinde geçerli mi?

Türkiye aşılmada bir çok AB ülkesini geride bırakmış durumda. Türkiye'de toplam 85 milyon doz koronavirüs aşısı yapılmış durumda. Türk vatandaşları AB'ye seyahat etmeleri durumunda aşı kartlarının AB'de geçerli olup olmadığını araştırıyor. Peki Türkiye'nin aşı kartı AB'de geçerli mi? Sinovac aşısı olanlar AB'ye girebilir mi? HES'ten alınan COVID-19 aşı kartı AB ülkelerinde geçerli mi?

Türkiye'den AB ülkelerine seyehat etmek isteyenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. AB Türkiye'de uygulanan aşı kartı uygulamasına denklik verdi. AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Türkiye'nin aşı kartı AB'de geçerli mi?

AB'den yapılan aöıklamada kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağına işaret edilerek, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği duyuruldu.

Sinovac aşısı olanlar AB'ye girebilir mi?

Türkiye'de uygulanan Sinovac aşıları ile de aşı kartı alınabiliyor. Dolayısıyla Sinovac aşısı olanlar da AB'ye seyehatte aşı kartını kullabilecek. Aşı sertifikası ile ülkeler karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi.

Aşı kartı nereden alınır?

İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.