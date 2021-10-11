Türkiye Kart nereden alınır? Türkiye Kart ücreti ne kadar? PTT Türkiye Kart ile aylık yapılıyor mu? Yurt içinde sürekli seyahat eden vatandaşlar gittikleri her ilde farklı bir toplu taşıma kartı çıkarmak zorunda kalıyordu. Artık vatandaşların böyle bir zorunluluğu kalmayacak. Türkiye Kart ile hangi ilde olursanız olun toplu taşıma kartı tek bir kart olarak kullanılacak. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak.' dedi.

Türkiye Kart nereden alınır? Türkiye Kart ücreti ne kadar? PTT Türkiye Kart ile aylık yapılıyor mu? Yurt içinde sürekli seyahat eden vatandaşlar gittikleri her ilde farklı bir toplu taşıma kartı çıkarmak zorunda kalıyordu. Artık vatandaşların böyle bir zorunluluğu kalmayacak. Türkiye Kart ile hangi ilde olursanız olun toplu taşıma kartı tek bir kart olarak kullanılacak. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak." dedi.

Bir çok vatandaş gittikleri her il için toplu taşıma kartı çıkartmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem zaman kaybına hem de ekonomik açıdan kayıplara neden oluyordu. Yıllardır durumun değişmesini isteyen vatandaşlara sevindiren haber PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'den geldi. Gülten yaptığı açıklamada Türkiye Kart konusunda birçok belediye ile anlaşma sağlandığını belirtti. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten açıklamasında "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız." dedi.

Türkiye Kart nereden alınır?

Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."

Türkiye Kart ücreti ne kadar?

Türkiye Kart uygulaması henüz resmi olarak başlamadı. Türkiye Kart çıktığı anda fiyatı ve özelikleri de belli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.