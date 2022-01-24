Türkiye kara kışa teslim oldu! İşte tatil kararı alan iller

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk haba etkiliyor. Birçok yerde trafiğe çıkalmıyor. Türkiye genelinde Valilikler tarafından alınan izin haberleri peş peşe geldi. İstanbul Valiliği pazartesi ve salı günü için tatil kararı aldı. Diğer tatil kararları şöyle...

Türkiye genelinde etkisi sürdüren kar yağışı sonrası valiliklerden art arda açıklamalar geldi. Pazartesi günü engelli ve hamile personellerin izinli sayılacağı belirtildi. İstanbul Valiliği 2 gün izin kararı aldı.

Kocaeli Valiliği şu kararı aldı:

Kocaelili vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle kamuda görevli engelli ve hamile personelin hafta başında idari izinli olacağı belirtildi.

Eskişehir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacaktır.”

TUNCELİ

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları da trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını aktaran Gül, “Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

DENİZLİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşleri 24 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de idari izinli sayılacak.

BİLECİK

Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım.” ifadesi kullanıldı.

AKSARAY

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 günlük idari izin verilirken, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 5 gün idari izin verildiği bildirildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak” denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yoğun Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının devam etmesinin beklendiği, şiddetli soğuğun beraberinde getireceği buzlanma ve don tehlikesiyle ulaşımda aksama meydana gelebileceği belirtildi. Açıklamada, bu nedenlerle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının 24 Ocak Pazartesi idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi. Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, “24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 2 gün idari izin verildiğini duyurdu.

SİVAS

Sivas Valiliği kar yağışı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personelinin ?iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

BİNGÖL

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel 24. 01. 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlileri, 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde tüm özel öğretim, özel eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günü 2 gün ara verilmiştir. 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamil çalışanlar 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır” denildi.

KASTAMONU

Olumsuz hava koşulları ve il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplanan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 3 gün süre ile idari izinli sayılmalarını kararlaştırdı.

BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 ve 25 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı. .