Türkiye kaç F-16 alacak? Türkiye ABD'den kaç tane F-16 savaş uçağı alacak? Türkiye'nin kaç savaş uçağı var?Türkiye S-400 krizi nedeniyle F-35 savaş uçağı teslimi askıya alınmıştı. F-35'lerin üretici ortaklarından olan Türkiye'ye uygulanan haksız tutum nedeniyle ABD ile Türkiye arasında ilişkiler bir hayli gerilmişti. Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacının giderilmesi için ABD'ye yeni bir teklif sunulmuştu. Türkiye ABD'den F-16 savaş jeti alımı için başvurmuştu. Bu başvuruya ABD'den olumlu yanıt geldi. Peki Türkiye kaç savaş uçağı alacak?

Türkiye kaç F-16 alacak? Türkiye ABD'den kaç tane F-16 savaş uçağı alacak? Türkiye'nin kaç savaş uçağı var?Türkiye S-400 krizi nedeniyle F-35 savaş uçağı teslimi askıya alınmıştı. F-35'lerin üretici ortaklarından olan Türkiye'ye uygulanan haksız tutum nedeniyle ABD ile Türkiye arasında ilişkiler bir hayli gerilmişti. Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacının giderilmesi için ABD'ye yeni bir teklif sunulmuştu. Türkiye ABD'den F-16 savaş jeti alımı için başvurmuştu. Bu başvuruya ABD'den olumlu yanıt geldi. Peki Türkiye kaç savaş uçağı alacak?

Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olanb F-35 krizi sonrası iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı. Türkiye F-16 satışı için ABD'ye başvurmuştu. Türkiye'nin, NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip ülke olarak farklı coğrafyalarda NATO müttefikleriyle birlikte hareket ettiği belirtilen mektupta, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve işbirlikçi savunma ilişkilerine olan desteği, bölgedeki zararlı unsurlar karşısında önemli bir caydırıcıdır." ifadesine yer verildi.

Türkiye ABD'den kaç tane F-16 savaş uçağı alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart'ta ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını talep etmişti. Erdoğan ayrıca savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirmişti.

ABD'den Türkiye'ye olumlu yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongreye gönderdiği mektupta, Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştığını belirterek, ABD açısından "ikili ilişkilerde savunma alanındaki ticari bağların desteklediği önemli çıkarlar olduğuna" vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu imzasıyla Kongreye gönderilen mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ikili ilişkileri zedelediği ve bu sebeple Ankara'ya yaptırımlar uygulandığı hatırlatılarak, yaptırımlarla Türkiye'nin "kayda değer bir bedel ödediği" savunuldu. Türkiye'ye F-16 satılmasıyla ilgili doğrudan ifadelerden kaçınılan mektupta, "Bununla beraber yönetim, NATO ittifakının uzun vadeli bütünlüğü ve kapasitesine, aynı zamanda ABD ile Türkiye arasında savunma alanındaki ticari ilişkilerle desteklenen ABD ulusal güvenlik, ekonomik ve ticari bağlarına yönelik ikna edici çıkarlar olduğuna inanıyor." ifadeleriyle söz konusu satışa ABD yönetiminin olumlu baktığı kaydedildi. Mektupta söz konusu satışa ABD Dışişleri onay verirse ardından bu satışın Kongrenin onayına tabi olduğu da belirtildi. .