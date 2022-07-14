Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye-İtalya yarı final maçı saat kaçta?
Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye-İtalya yarı final maçı saat kaçta? Türkiye Milletler Ligi çeyrek finalinde Asya temsilcisi Tayland'ı 3-1'lik skorla yendi. Türkiye'nin rakibi ise İtalya oldu. Spor severler İtalya-Türkiye voleybol maçının ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.
2022-07-14 20:20:36
Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye-İtalya yarı final maçı saat kaçta? Türkiye Milletler Ligi çeyrek finalinde Asya temsilcisi Tayland'ı 3-1'lik skorla yendi. Türkiye'nin rakibi ise İtalya oldu. Spor severler İtalya-Türkiye voleybol maçının ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.
Filenin Sultanları'nın final yolundaki rakibi son Avrupa şampiyonu İtalya olacak. Spor severler İtalya Türkiye voleybol maçının hangi gün olduğunu araştırmaya başladı.
Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün?
Milli Takım bu sonuçla adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Türkiye-İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye-İtalya yarı final maçı saat kaçta?
Türkiye-İtalya yarı final maçının saati ilerleyen günlerde netlik kazanacak. FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak. .
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