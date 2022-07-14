Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye-İtalya yarı final maçı saat kaçta?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye-İtalya yarı final maçı saat kaçta? Türkiye Milletler Ligi çeyrek finalinde Asya temsilcisi Tayland'ı 3-1'lik skorla yendi. Türkiye'nin rakibi ise İtalya oldu. Spor severler İtalya-Türkiye voleybol maçının ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.