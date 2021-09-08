Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye Dünya Kupası eleme grubundan nasıl çıkar? A Milli Takım 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Hollanda ile deplasmanda karşılaştı. Oynan oyun ve alınan ağır yenilgi sonrası vatandaşlar Türk Milli Takımı'nın nasıl gruptan çıkacağını araştırmaya başladı. Türkiye G grubunda Hollanda ve Norveç'in arkasında 3. sırada yer alıyor. 3. sıra gruptan çıkmak için yeterli değil. Türkiye önündeki maçlara mutlak galibiyet parolası ile çıkmalı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye Dünya Kupası eleme grubundan nasıl çıkar? A Milli Takım 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Hollanda ile deplasmanda karşılaştı. Oynan oyun ve alınan ağır yenilgi sonrası vatandaşlar Türk Milli Takımı'nın nasıl gruptan çıkacağını araştırmaya başladı. Türkiye G grubunda Hollanda ve Norveç'in arkasında 3. sırada yer alıyor. 3. sıra gruptan çıkmak için yeterli değil. Türkiye önündeki maçlara mutlak galibiyet parolası ile çıkmalı.

Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde gruplardaki maçlara çok iyi başlamıştı. Gruptaki zorlu rakiplerini daha ilk hafalarda yenen Türk Milli Takımı daha sonra aldığı beraberliklerle liderlikten uzaklaştı. Son olarak Hollanda'ya da tarihi bir hezimetle yenilen A Milli Takım G grubunda 3. sıraya geriledi. Dünya Kupası'nda Milli Takım'ı destekleme hayali kuran vatandaşlar da Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye Dünya Kupası eleme grubundan nasıl çıkar? sorularına yanıt arıyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerined G grubunda yer alıyor. Grupta Türkiye'nin yanında Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık bulunuyor. Türkiye bu gurupta Hollanda mağlubiyeti sonrası 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Türk Milli Takımına 3. sırada yer almak gruptan çıkmak için yeterli değil. Gruptan direk çıkmak için grup lideri olmak gerekiyor. Ayrıca grup ikincileri de Dünya Kupası'na katılmak için eleme oynayacak.

Türkiye Dünya Kupası eleme grubundan nasıl çıkar?

Türkiye'nin gruplardan direk çıkması için grubu lider olarak tamamlaması gerekiyor. Ayrıc agrup ikincileri UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkacak. Türkiye'nin grupta en kötü ihtimale karşı 2. olması gerekiyor. Grup ikinciliği için Türkiye'nin puan kaybına tahammülü yok. Türkiye kalan 4 maçında Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ ile karşılacak. Türkiye kağıt üzerinde kolay görülen rakiplerinden 3 puan alması durumda gruptan çıkabilir.

2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu

İşte Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde G grubundaki son durumu;

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye'nin kalan maçları hangi takımlarla?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptan çıkması için 4 maçı bulunuyor. A Milli Takım bu maçlardan alacağı puanlarla gruptan çıkabilir.

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.