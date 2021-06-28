DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: İran'da Reisi'nin, Ermenistan'da Paşinyan'ın kazanma sebepleri neydi?
Trafik sigortası fiyatı düştü mü? Trafik sigortası fiyatları geriledi mi?
“Tek derdiniz alkol, esrar ve Red Light ise hiç gelmeyin”
Çocuklar faciadan kurtuldu
2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı? 2021 TYT puanı seneye de geçerli mi?
Karadeniz'deki İngiliz donanmasının garip hareketleri
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıklarındaki artış sürüyor
18 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Pentagon'dan Irak-Suriye sınırındaki saldırıyla ilgili açıklama
“Ne dünya ne de Türkiye, Karadeniz'de 'gariplik'lere tahammüle edemez”
Bilgehan Bilge kimdir? Dr. Bilgehan Bilge nereli kaç yaşında?
'Covid-19 atlatanlarda diyabet riski artıyor'
Feyzioğlu: Evet çok şükür değiştim
YKS tercihi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
Bakan Pakdemirli'den tavukları ölen kadın girişimciye destek

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 08:18:50
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri ile cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Buna göre, Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelge ile 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş