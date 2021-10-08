Türkiye F-16 mı alıyor? Türkiye ABD'den F-16 mı alacak? ABD'den sipariş ettiği F35 uçaklarını S-400 savunma sistemleri nedeniyle alamayan Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Türkiye'den ABD'ye gönderilen teklif mektubuna göre Türkiye 40 adet F-16 savaş uçağı almak ve 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi için başvuru yaptı.

Türkiye savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan aldığı S-400'leri bahane ederek Türkiye'ye F-35 satılşını askıya alması ile başlayan süreçte Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Reuters'in iddiasına göre Türkiye ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı almal için ABD'ye talep mektubu gönderdi. 30 Eylül'de iletilen teklif mektubunda 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de yer alıyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin talep mektubu göndermesiyle başlayan süreç oldukça uzun olacak. Talebin anlaşma ile sonlanması için bir çok aşamadan geçmesi gerekecek.

Türkiye F-16 mı alıyor?

Türkiye ABD'den 40 adet F-16 satın almak için başvuruda bulundu. Aynı zamanda halihazırda envanterde bulunan 80 adet F-16 tipi savaş jetinin modernizasyonu için anlaşma teklif edildi. Ankara'nın teklif mektubu 30 Eylül tarihinde Washington'a iletildi. Milyarlarca dolar değerindeki muhtemel anlaşmaya dair başvurunun, sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedildi.

Türkiye ABD'den F-16 mı alacak?

Türkiye'nin F-16 talebi kısa sürede sonuçlanacak gibi görünmüyor. Öncelikle ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendirilecek. Ardından ABD Kongresi'ne gönderecek. Kongreden de onay alınması durumunda satış gerçekleşecek. Satışın yaklaşık olarak 10 milyar dolar civarında olacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin kaç tane F-16 uçağı var?

World Air Forces 2021 raporuna göre Türkiye'de farklı tiplerde olmak üzere toplamda 245 adet F-16 savaş jeti bulunuyor. Bunlardan bir kısmının 2030 yılına kadar emekliye ayrılması bekleniyor.

Türkiye S-400 krizi sonrası F-35 programından çıkartılmıştı

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100 adet F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.