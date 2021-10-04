Türkiye Dünya Kupası eleme G Grubu puan durumu | Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde kaçıncı sırada? Türk Milli Takımı Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik ağır yenilgiden sonra Şenol Güneş'in görevine son verilmiş ve yerine Stefan Kuntz getirilmişti. Kuntz önderliğinde Milli Takım Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına çıkacak. Zorlu maçlardan alınacak galibiyetler gruptan çıkma açısından altın değerinde olacak. Peki A Milli Takım gruplarda kaçıncı sırada? Milli Takım Noreç'i yenerse gruptan çıkar mı? Türkiye kaç puanda?

Türkiye Dünya Kupası eleme G Grubu puan durumu | Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde kaçıncı sırada? Türk Milli Takımı Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik ağır yenilgiden sonra Şenol Güneş'in görevine son verilmiş ve yerine Stefan Kuntz getirilmişti. Kuntz önderliğinde Milli Takım Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına çıkacak. Zorlu maçlardan alınacak galibiyetler gruptan çıkma açısından altın değerinde olacak. Peki A Milli Takım gruplarda kaçıncı sırada? Milli Takım Noreç'i yenerse gruptan çıkar mı? Türkiye kaç puanda?

Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katılabilme mücadelesi verdiği G grubunda kritik maçlara çıkacak. Dünya kupasına katılabilmek için son 4 maçı kalan A Milli Takım sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Birbirinden zorlu müsabakalardan puan yada puanlarla dönmek isteyen A Milli Takım'da alıncak 1 puan bile altın değerinde. Türkiye Dünya Kupası özlemine son vermek istiyor. Şenol Güneş ile elemelere iyi başladık ancak ilerleyen maçlarda ortaya konan oyun beğenilmedi ve puan kayıpları gelmeye başladı. Son olarak Hollanda karşısında alınan 6-1'lik hezimet Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin kapanmasına neden oldu. Milli Takım'ın başına 3 yıllığına Stefan Kuntz getirildi. Stefan Kuntz yönetiminde Milli Takım Norveç ile karşılaşacak. Ardından Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına çıkacak olan A Milli Takım'da hedef Dünya Kupası'na katılmak.

Türkiye Dünya Kupası eleme G Grubu puan durumu

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaçıncı sırada olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Türkiye G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip Norveç'in ise 13 puanı var ve 2.sırada. A milli Takım Norveç'ten alacağı 3 puan ile gruplardan çıkma şansını oldukça taze tutacak. Gruplarda Hollanda ise 13 puanla lider konumda.

Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde kaçıncı sırada?

Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Norveç maçına çıkmadan önce 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin kalan maçları

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

A Milli Takım aday kadro

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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