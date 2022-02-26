Türkiye'den Rusya'ya uçuşlar iptal mi edildi? Türkiye'den Rusya'ya uçuşlar devam ediyor mu? THY Ukrayna uçuşları iptal mi edildi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine hava yolu ulaşımları da olumsuz etkilendi. Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle Türkiye'den Ukrayna'ya hava uçuşları iptal edildi. Rusya ile Türkiye arasında ise uçuşların devam edip etmeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Rusya'ya uçuşlar iptal mi edildi? sorusu geçtiğimiz günlerde oldukça fazla araştırıldı. THY'nin Rusya'ya uçuşları devam ediyor. Ancak mevcut savaş koşulları nedeniyle Rusya uçuşları güzergah değişikliği nedeniyle uzadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savşa başlatması ve topraklarında ilerleşişini sürdürmesine dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya'dan Ukrayna'ya peş peşe füze saldırıları da düzenlenmeye başlandı. Başkent Kiev ise Rus kuşatması altında. Ukrayna'da yaşanan savaş hali nedeniyle Ukrayna hava sahasının akpatılması nedeniyle Ukrayna'ya uçuşlar iptal edildi.

THY Ukrayna uçuşları iptal mi edildi?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu. Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24 Şubat 2022 tarihli Ukrayna seferlerinin iptal edildiği ifade edildi.

Türkiye'den Rusya'ya uçuşlar iptal mi edildi?

Yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye'den Rusya'ya uçuşlar iptal edildi mi? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'den Rusya'ya uçuşlar devam ediyor. Ancak Rusya da ülkenin güneyindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu. Bu durum Türkiye'den yapılan uçuşların süresinin uzamasına neden oldu. Rusya'dan gelen uçuş trafiğinin en yoğun yaşandığı noktalardan olan Antalya'dan Moskova'ya yapılan uçuşların süresi yaklaşık 2 saat uzadı. 23 Şubat öncesinde Antalya'dan Moskova'ya Ukrayna hava sahasını kullanarak giden uçakların uçuş süresi ortalama 2 saat 54 dakikada sürerken, saldırı sonrası bu süre 4 saat 15 dakikaya kadar uzadı.

Uçuşta daha önce Romanya, Moldova, Ukrayna hava sahalarını kullanarak Moskova'ya ulaşan uçaklar, saldırının başladığı 23 Şubat'tan sonra Moldova ve Belarus hava sahalarını kullanmamaya başladı.

Uçaklar bunun yerine Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Polonya, Litvanya ve Letonya hava sahalarını geçerek Moskova'ya ulaşmaya başladı.

Moskova'dan Antalya'ya Karadeniz üzerinden gelen uçuşların rotaları da değişti. Daha önce Karadeniz üzerinden geçerek Antalya'ya ortalama 3 saat 6 dakikada ulaşan uçaklar, saldırının başlamasıyla rotalarını değiştirip Kazakistan ve Gürcistan üzerinden gelince uçuş süresi 4 saat 50 dakikaya kadar ulaştı. .