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Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 2022 hac kontenjanı | 2022 hacca gidecek kişi sayısı kaç? Hac için kura çekilecek mi?
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Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 2022 hac kontenjanı | 2022 hacca gidecek kişi sayısı kaç? Hac için kura çekilecek mi?

Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 2022 hac kontenjanı | 2022 hacca gidecek kişi sayısı kaç? Hac için kura çekilecek mi? Binlerce hacı adayının merakla beklediği 2022 hac kontenjanlarına ilişkin rakam belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yağtığı flaş açıklama ile 2022 hacca gidecek olan kişi sayısını duyurdu.

46 Dakika Önce
2022-04-18 15:49:59
Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 2022 hac kontenjanı | 2022 hacca gidecek kişi sayısı kaç? Hac için kura çekilecek mi?

Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? 2022 hac kontenjanı | 2022 hacca gidecek kişi sayısı kaç? Hac için kura çekilecek mi? Binlerce hacı adayının merakla beklediği 2022 hac kontenjanlarına ilişkin rakam belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yağtığı flaş açıklama ile 2022 hacca gidecek olan kişi sayısını duyurdu.

Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2022 hac kontenjanına ilişkin flaş açıklama geldi. Erbaş açıklamasında "2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler."

2022 hac kontenjanı

2022 yılında hac kontenjanı 37 bin 770 olarak açıklandı.

2022 hac kurası çekilecek mi?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hacı olmanın hayalini kuranları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bircan açıklamasında bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti.

Hacı kurası çıkanlar 2022'de hacca gidecek mi?

2022 hac ibadeti için eski kuralar geçerli olacağı açıklandı. Buna göre yeni kura çekilişi yapılmayacak.

65 yaşından büyükler hacca gidebilecek mi?

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek. .

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