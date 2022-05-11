Türkiye Değişim Partisi kimin? Türkiye Değişim Partisi (TDP) kurucusu başkanı kim?

Türkiye Değişim Partisi kimin? Türkiye Değişim Partisi kurucusu başkanı kim? Türkiye'de yapılacak olan seçimlere katılabilmeye 3 parti daha hak kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ile Adalet Partisinin seçimlere katılma yeterliliği olduğunu belirledi. Seçime katılacak parti sayısı 27'ye yükselirken Türkiye Değişim Partisi'ni kimin kurduğu ve genel başkanının kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Türkiye Değişim Partisi kimin? Türkiye Değişim Partisi kurucusu başkanı kim? Türkiye'de yapılacak olan seçimlere katılabilmeye 3 parti daha hak kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ile Adalet Partisinin seçimlere katılma yeterliliği olduğunu belirledi. Seçime katılacak parti sayısı 27'ye yükselirken Türkiye Değişim Partisi'ni kimin kurduğu ve genel başkanının kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlere katılma yeterliliğine sahip olan 3 partiye daha onay verdi. Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ile Adalet Partisi'nin seçimlere katılma yeterliliği olduğu belirtildi. Seçime katılacak siyasi parti sayısı 27 oldu.

Seçimlere katılabilecek partiler şunlar:

Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

Türkiye Değişim Partisi kimin?

Türkiye Değişim Partisi'ni uzun dönem Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Sarıgül kurmuştur.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) kurucusu başkanı kim?

Türkiye Değişim Partisi, 17 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "TDP" şeklindedir. Simgesi Trakya ve Anadolu'yu simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşmaktadır. Genel başkanı Mustafa Sarıgül'dür.

Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısıyla hareketinin 26 Haziran 2010'da partileşeceğini duyurdu; fakat 22 Haziran 2010'da Mustafa Sarıgül tarafından yapılan açıklamada CHP'deki değişime şans vermek adına partiyi kurmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. İstanbul seçimlerinde CHP'den aday olmuş ancak kazanamamıştır. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde Şişli belediye başkan seçimlerinde CHP'den aday gösterilmemesi üzerine Sarıgül partiyi terk etmiş ve DSP'ye katılmıştır.

Bir süredir partileşmeyi gündeminde bulunduran hareket, 17 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül'ün liderliğinde parti olarak yeniden kuruldu. .