Türkiye’de yükselen sağlık turizminde diş sektörü öncülüğü taşıyor

Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, gün geçtikçe yükselen bir ivme kazanan sağlık turizmini ve diş sektörünün bu alandaki önemini sizler için anlatıyor.

Yeni turizm modeli: Sağlık turizmi

Sağlık turizmi özellikle son yıllarda ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını ve rekabet gücünü destekleyen bir sektör olarak ön plana çıkıyor. Ülke medikal sektörünün getirileri, karlılığı ve sürdürülebilirliği ile mevcut durumu ve gelişme potansiyeli dikkate alındığında, bu turizm Türkiye'nin hedeflenen hizmet ihracatı sektörlerinden biri haline geliyor.

Kısaca sağlık turizminden bahsetmek gerekirse; sağlık turizmi, ikamet ettiği yerden başka bir ülkeye seyahat eden kişilerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek veya hastalıkları tedavi etmek amacıyla sağlık ve turizm olanaklarından yararlanmalarıdır. Geçmişte genellikle az gelişmiş bir ülkeden gelişmiş bir ülkenin sağlık merkezine yapılan ziyaret için kullanılan terim, günümüzde uluslararası hasta akışı yön değiştirmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerden gelen sağlık turistleri de uygun fiyatlar ve alternatif tedavi imkanları nedeniyle diğer ülkelere seyahat etmektedir.

Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, ülkemizde diş sektöründen saç ekimine birçok alanda sağlık turizmi için turist geldiğini ve hizmet verildiğini belirtti. Diş turizmde diş bakımından estetiğe birçok alanda hizmet sağlanmaktadır. En sık tercih edilen işlemler ise;

Estetik diş dolgu operasyonları

Diş beyazlatma işlemleri

İmplant

Ortodonti

Estetik lamina

Dijital gülüş tasarımı

Diş protezleri

Hem diş bakımı hem tatil

Turistler diş tedavisi görürken aynı zamanda ülkeyi ziyaret etme ve kültürünü öğrenme fırsatına da sahip oluyorlar. Bu nedenle tatil ve sağlık hizmetlerinden aynı anda yararlanma fırsatlarını değerlendiriyorlar.

Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, diş tedavisinin uzunluğunun hastadan hastaya değişiklik gösterdiğinin altını çiziyor. Bazı tedaviler sadece birkaç gün içinde tamamlanabilirken, diğerleri bir hafta veya daha uzun sürebiliyor. Bu zamanlama kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösteriyor. Ülkemize diş turizmi için gelecek olan hastalar mutlaka zamanlamayı göz önünde bulundurmalıdır.

Diş turizminde, Türkiye'nin sağladığı faydalar

Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, Türkiye'de diş turizminin sağladığı faydaları sizler için anlatıyor.

Türkiye'de diş tedavisi için kullanılan tıbbi cihazlar Avrupa ülkelerinde kullanılanlarla aynı kalitededir.

Türkiye'de tedavi olmak isteyenler için bekleme süresi çok kısadır. Randevu almak için haftalarca beklemek zorunda olmayan ziyaretçiler, seyahatlerini en kısa sürede planlayabilir ve tedaviden yararlanabilirler. .