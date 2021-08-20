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TIMETURK / GENEL / Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var? Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afgan sayısı kaç?

Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var? Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afgan sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan gündemdeki Afgan göçmen konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var? Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afgan sayısı kaç? sorusuna da yanıt vermiş oldu.

51 Dakika Önce
2021-08-20 14:15:10
Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var? Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afgan sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan gündemdeki Afgan göçmen konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var? Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afgan sayısı kaç? sorusuna da yanıt vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan açıklamasına Afgan göçmen sayısına dair de bilgi verdi. Peki Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var? Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afgan sayısı kaç?

Türkiye'de ne kadar Afgan göçmen var?

Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. Afganistan'dan Türkiye'yi 1,5 milyon düzensiz göç oldu. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Tüm bu yapmakta olduğmuz önleyici duvarlar ülkemize bu tür düzensiz göçü engellemek içindir.

"Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir"

Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeleri takip ederken Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkeler ile müzakere halindeyiz. Başta Dışişleri bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var yarın. Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Yine Taliban ile görüşmeler noktasında şahsıma bu konu sorulduğunda söyledim. Biz gerekirse Taliban'la görüşme yapabiliriz buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var gerçek var. Kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir biz onlara kapımızı kapatacak değiliz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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