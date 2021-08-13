Türkiye'de kaç kişi aşı yaptırdı? Türkiye'nin yüzde kaçı aşılandı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aşı rakamlarını paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70’i geçti' dedi.

Türkiye'de kaç kişi aşı yaptırdı? Türkiye'nin yüzde kaçı aşılandı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aşı rakamlarını paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70'i geçti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aşı rakamlarına dair açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk doz aşı yaptıranlarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de kaç kişi aşı yaptırdı?

Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70'i geçti" dedi.

Türkiye'nin yüzde kaçı aşılandı?

Bakan Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye sürü bağışıklığı kazandı mı?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "DSÖ, mücadelenin hastalığın kontrol altına alınarak kazanılabilmesi için özellikle solunum yolu ile bulaşan koronavirüslerde yüzde 60-70 oranındaki grubunun aşılanması ya da hastalık geçirerek bağışık olmasının gerektiğini söylüyor. Bu nedenle aşı olmadan koronavirüsle mücadele etme şansı söz konusu değil." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.