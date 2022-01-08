Türkiye’de hekimlik yaptı, İsviçre’de ise kebapçıda çalışıyor

İstanbul’daki bir araştırma ve eğitim hastanesinden istifa eden 13 yıllık kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M., İsviçre’de kebapçıda çalışıyor.

44 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.M., hekimlikle ilgili umudunu yitirince sevdiği mesleğini bıraktı.

M.M.'nin cilt hastalıkları uzmanı eşi de altı ay önce kamu hastanesindeki görevinden istifa ederek İsviçre'de bir kebapçıda çalışıyor.

İsviçre'de kebapçılık yapan kardeşinin yanına gidip 30-40 gün kalarak çalışıyor, karşılığından ücretini alıp çocukları ve eşinin yanına İstanbul'a dönüyor.

Şimdilik iki ülke arasında mekik dokuyan M.M., Türkiye'deki sağlık sistemini eleştirerek, “Aileme, arkadaşlarıma, yakın çevreme hekimliği neden bıraktığımı anlatamıyorum. Kül tablası temizliyorum, masa siliyorum, bulaşık yıkıyorum, soğan soyuyorum ama emin olun çok daha huzurluyum. Tek sorunum ailemin İstanbul'da kalması” dedi.

Kaynak: diken.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.