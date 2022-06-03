Türkiye-Çin Voleybol maçı İZLE | Milli Voleybol Takımı Milletler Ligi Çin maçı nasıl, nereden izlenir? Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslar Ligi'ne çok iyi başladı. Ankara'da oynan ilk hafta maçlarında güçlü rakibi İtalya'yı geçen Türk Milli Takımı yeni rakibi Çin ile karşılaşacak. Zorlu müsabakayı televizyondan izlemek isteyenler ekran başında yerini aldı. Peki Türkiye Çin maçı canlı izle seçeneği neler? Türkiye Çin voleybol maçı nasıl nereden izlenir.

Türkiye-Çin Voleybol maçı İZLE | Milli Voleybol Takımı Uluslar Ligi Çin maçı nasıl, nereden izlenir? Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslar Ligi'ne çok iyi başladı. Ankara'da oynan ilk hafta maçlarında güçlü rakibi İtalya'yı geçen Türk Milli Takımı yeni rakibi Çin ile karşılaşacak. Zorlu müsabakayı televizyondan izlemek isteyenler ekran başında yerini aldı. Peki Türkiye Çin maçı canlı izle seçeneği neler? Türkiye Çin voleybol maçı nasıl nereden izlenir.

Türkiye Voleybol Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta maçları Ankara'da oynanacak olan mücadelede Türkiye İtalya'yı 3-0'lık net bir skorla geride bırakarak yeni rakibi Çin'i beklemeye başladı. Asya'nın güçlü ekiplerinden Çin ile oynayacak olan milli takım sahadan galip ayrılarak büyük bir avantaj yakalamak istiyor.

3 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak olan mücadele TV'den canlı izlenebilecek. Türkiye-Çin voleybol maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Milli Voleybol Takımı Milletler Ligi Çin maçı nasıl, nereden izlenir?

Millet Ligi'nde Türkiye her hafta 4 maç oynayacak. Türkiye ilk hafta 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Ankara'da ikinci hafta 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da, üçüncü hafta da Calgary'de mücadele edecek. Türkiye'nin Çin ile yapacağı maç 3 Haziran Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Türkiye-Çin maçı televizyondan canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı olarak izlenebielcek.

Türkiye'nin diğer rakibi kim?

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Türkiye yarın Bulgaristan ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı izlenecek.

Türkiye'nin Voleybol maçları ne zaman?

Millet Ligi'nde Türkiye her hafta 4 maç oynayacak. Türkiye ilk hafta 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Ankara'da ikinci hafta 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da, üçüncü hafta da Calgary'de mücadele edecek.

31 Mayıs 2022 18.30 Türkiye-İtalya

3 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran 2022 19.00 Bulgaristan-Türkiye

5 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Belçika

16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye

17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye

18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye

19 Haziran 2022 22.00 Türkiye-Güney Kore

29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda

1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD

Voleybol nedir?

Voleybol, file ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde altı kişilik iki takım ile oynanan bir spor dalıdır.

Oyunun amacı, topu filenin üzerinden göndererek rakip takımın oyun alanına topun değmesini sağlamak ve rakip takımın aynı amaca ulaşmasını ise önlemektir. Takımlar topu rakip alana gönderirken topa en az bir kere kendi sahaları içinde vurmalıdır. Takımlar topa en fazla üç kere değebilir, blok teması ile dört kere değme hakları vardır.

Top oyuna servis ile sokulur, servisi atan oyuncu topu filenin üzerinden rakip alana gönderir. Oyun; topun oyun alanına değmesi, harice gitmesi veya bir takımın hata yapmasına kadar devam eder.

Voleybolda bir "rally" kazanan takım bir sayı alır (Rally Sayı Sistemi). Servisi karşılayan takım rally'i kazandığında bir sayı ve servis kullanma hakkı kazanır. Hakem oyuncuların birine sarı kart verir ise oyuncuyu uyarmış olur. Hakem kırmızı kart verir ise kırmızı kart bulunduğu takım bir sayı ceza alır. Eğer servis kırmızı kart alan takımda ise servis haklarını kaybederler ve servis diğer takıma geçer. Eğer hakem sarı ve kırmızı ayrı ayrı ellerinde gösterirse oyuncu o setliğine oyundan çıkar ve oyuncu o set boyunca ceza sandalyesinde oturur. Eğer hakem sarı ve kırmızı kartı aynı anda ve aynı elinde gösterirse o oyuncu müsabakadan diskalifiye edilir . Voleybol spor salonlarında, plajda veya çimde oynanabilir. Saha ölçüleri 18 metreye 9 metredir.