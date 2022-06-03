Türkiye-Çin maçı saat kaçta? Türkiye Çin'i yenerse ne olur? Türkiye Çin'i yenerse gruptan çıkar mı? Voleybol Milletler Ligi’ne hızlı başlayan Filenin Sultanları ilk maçında İtalya'yı yendi. Türkiye'nin ilk hafta müsabakalarında yeni rakibi ise Çin. 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek Milletler Ligi Finalleri’nde Türkiye rakibi Çin'i yenerse büyük bir avantaj sağlamış olacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta müsabakları Ankara'da yapılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek Milletler Ligi Finalleri'nde 8 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Milletler Ligi Finalleri'nde tüm karşılaşmalar ise Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye-Çin maçı saat kaçta?

Türkiye ilk hafta ilk mücadelesinde İtalya'yı 3-0'lık net bir skorla geride bıraktı. Türkiye'nin şimdiki rakibi ise Çin. Türkiye ile Çin arasında 3 Haziran'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye-Çin maçı hangi kanalda?

Milletler Ligi Türkiye Çin karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Çin'i yenerse ne olur?

2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamasında 16 takım 8'erli 2 gruba ayrılacak. 3 hafta boyunca sürecek karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Final etabında ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti ve Avrupa kıtasının en başarılı takımı oldu.

Voleybol Milletler Ligi çeyrek ve yarı final maçları nerede oynanacak?

Milletler Ligi Finalleri'nde; 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde çeyrek final, 16 Temmuz'da da yarı final karşılaşmaları Ankara'da oynanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), 17 Temmuz 2022 tarihinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmaları ile sona erecek.

Millilerimiz, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brezilya'da, üçüncü haftasında 28 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kanada'da mücadele edecek. .