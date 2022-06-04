Türkiye Bulgaristan voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Bulgaristan Kadın Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Bulgaristan'ı yenerse gruptan çıkar mı? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçına çıkacak. Milli Takım ilk maçında İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci maçınca ise Çin'e 3-1 yenildi. Voleybol Milli Takımımız sıradaki maçını Bulgaristan ile oynayacak. Zorlu mücadelede milli takımda hedef mutlak galibiyet.

Filenin Sultanları 3 hafta sürecek olan mücadeleler kapsamında her hafta 4 karşılaşma yapacak. Türkiye Ankara'da yapılan 1. hafta müsabakalarında şimdiye kadar 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Kadın Voleybol Milli Takımımız ilk hafa İtalya'yı 3-0'la geride bıraktı. Ardından Çin le karşılaşan Filenin Sultanları ne yazık ki sahadan yenilgi ile ayrıldı. Türkiye'nin 3. rakibi ise Bulgaristan olacak. Zorlu mücadelede takımızı ekran başından desteklemek isteyenler yerlerini aldı bile.

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı ne zaman?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan zorlu mücadelenin günü 4 Haziran olarak açıklandı. Türkiye Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da, üçüncü haftasında da Calgary'de mücadele edecek.

Türkiye-Bulgaristan Kadın Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ı ekran başından da milonlarca kişi destekleyecek. Zorlu mücadele saat saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Bulgaristan maçı Canlı izle

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse gruptan çıkar mı?

2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamasında 16 takım 8'erli 2 gruba ayrılacak. 3 hafta boyunca sürecek karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Final etabında ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti ve Avrupa kıtasının en başarılı takımı oldu.

Türkiye'nin diğer maçları ne zaman?

31 Mayıs: Türkiye 3-0 İtalya

3 Haziran: Türkiye 1-3 Çin

4 Haziran: Bulgaristan-Türkiye

5 Haziran: Türkiye-Belçika

16 Haziran: Brezilya-Türkiye (Saat 03.00)

17 Haziran: Sırbistan-Türkiye (Saat 00.00)

18 Haziran: Almanya-Türkiye (Saat 00.00)

19 Haziran: Türkiye-Güney Kore (Saat 22.00)

29 Haziran: Kanada-Türkiye (Saat 05.00)

30 Haziran: Türkiye-Hollanda (Saat 23.00)

1 Temmuz: Türkiye-Japonya (Saat 02.00)

2 Temmuz: Türkiye-ABD (Saat 23.00)