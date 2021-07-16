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TIMETURK / GENEL / Türkiye bayramda kavrulacak!

Türkiye bayramda kavrulacak!

Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasına göre, bayramda yurdun büyük bölümünde kavurucu sıcaklar hakim olacak. Ankara'da 40 dereceye dayanan sıcaklar, İstanbul'da 32 derece dolaylarında hissedilecek, Şanlıurfa'da ise 45 derecelik sıcak hava bekleniyor.

4 Saat Önce
2021-07-16 10:32:40
Türkiye bayramda kavrulacak!

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9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili bu akşam başlıyor. Vatandaşlar bayram için hazırlıklarını sürdürürken, özellikle bayramda seyahat edecekler için hava durumu büyük önem taşıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bayramda yurdu yağışsız ve sıcak bir hava bekliyor.

Ankara'da sıcaklık 39 dereceyi bulacak

Tahminlere göre bayram boyunca yurtta yağış beklenmezken, Ankara'da sıcaklıklar 39 dereceye ulaşacak. İstanbul'da 30-32 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, İzmir'de en yüksek 37 derece olacak.

Şanlıurfa 45 derece!

Bayram tatilini en sıcak geçirecek şehirler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alacak. Bayramın birinci gününde Şanlıurfa'da 45 derecelik sıcaklık bekleniyor, Batman ve Diyarbakır'da da 43 derecelik yoğun bir sıcak hissedilecek.

Bugün yola çıkacaklar için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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