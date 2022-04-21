Türkgözü Sınır Kapısı kapalı mı? Ne zaman açılacak? Gürcistan-Türkiye Türkgözü Sınır Kapısı neden kapalı? Türkiye ile Gürcistan arasında geçişleri sağlayan sınır kapısının kapalı olacağı açıklandı. Ardahan ilinde bulunan Türkgözü Sınır Kapısının yenileme çalışmaları kapsamında 1 ay boyunca kapalı olduğu belirtildi. Gürcistan'a geçişler Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan yapılıyor.

Türkgözü Sınır Kapısı kapalı mı? Ne zaman açılacak? Gürcistan-Türkiye Türkgözü Sınır Kapısı neden kapalı? Türkiye ile Gürcistan arasında geçişleri sağlayan sınır kapısının kapalı olacağı açıklandı. Ardahan ilinde bulunan Türkgözü Sınır Kapısının yenileme çalışmaları kapsamında 1 ay boyunca kapalı olduğu belirtildi. Gürcistan'a geçişler Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan yapılıyor.

Türkgözü Sınır Kapısı kapalı mı?

Türkiye ile komşusu Gürcistan'ı birbirine bağlayan sınır kapılarından biri olan Türkgözü Sınır Kapısının kapalı olacağı belirtildi.

Türkgözü Sınır Kapısı ne zaman açılacak?

Sınır kapısının 1 ay boyunca kapalı olacağı ve yaklaşık olarak yenileme çalışmalarının 25 Nisan'a kadar tamamlanması hedeflenyior.

Gürcistan-Türkiye Türkgözü Sınır Kapısı neden kapalı?

Türkiye ile Gürcistan arasında geçişin sağlandığı Türkgözü Sınır Kapısı yenileme çalışmaları nedeniyle geçişlere kapatıldı. Birbiriyle çakışan yollar yenilenip, altyapı çalışmaları yapılacak. Çalışma kapsamında; halihazırda kullanılamayan iki bloğun inşaatı tamamlanacak. Gürcistan'a geçmek isteyen araçlar, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na yönlendiriliyor.

Türkgözü Sınır Kapısı hakkında

Türkgözü Sınır Kapısı, Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde bulunan ve Gürcistan'a açılan Türkiye sınır kapısıdır. 12 Temmuz 1995 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla açılmıştır. .