Turkcell Numara Taşıma İşlemi Nasıl Yapılır? Numaramı Nasıl Taşıyabilirim?
Numaramı nasıl taşıyabilirim? Turkcell hat taşıma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Cep telefonları gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Cep telefonlarına hayatımızın herhangi bir yerinde ihtiyaç duyduğumuz elektronik cihazlardır. Cep telefon operatörlerinden memnun kalmayanlar hatlarını nasıl değiştirebileceklerinin yolunu aramakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğim. İşte ayrıntılar.
2022-08-23 23:00:11
Numara Taşıma İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?
İki adımda numaranızı Turkcell'e taşıyabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şu adımları takip etmeniz:
- Numara taşıma talebinizihttps://www.turkcell.com.tr/tr/turkcellli-olmak/paket-secimi/numara-tasima internet adresi üzerinden iletebilirsiniz.
- Adresinize gelerek gerekli işlemleri tamamlayın.
- Numaranız değişmeden Turkcell kalitesine geçin.
- Hattınızı Turkcell mağazalarından da teslim alabilirsiniz.
Numara Taşıma Süreci Nasıl İlerler?
- Numara taşıma talebinizi turkcell.com.tr üzerinden ilettiniz.
- İlettikten kısa bir süre sonra talebinizde belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize bilgilendirme gelecektir.
- Numara taşıma talebinizi ilettikten sonra kurye, route planına göre sim kartınızı teslim etmek ve gerekli evrakları almak için başvuru esnasında verdiğiniz adrese gelir.
- Kurye numara taşıma talebiniz için gerekli evrakların aslını görür.
- Daha sonra gereken sözleşmeleri imzalatır ve evraklarınızı tarayarak, SIM kartınızı sizlere teslim eder.
- Sözleşmeleri imzalamanızın ardından 4 gün içerisinde numara taşıma işleminiz tamamlanır.
- Numaranıza yeni simkart kullanılmasına ilişkin SMS gelir.
- Sim kartınızı 30 gün içinde teslim almanız gerekiyor.
- Eğer ki sim kartınızı teslim almamanız durumunda talebiniz iptal olacaktır.
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