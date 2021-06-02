Türkali-2 kuyusunda doğalgaz keşfedildi mi? Türkali 2 kuyusu nerede?

Türkali-2 kuyusunda doğalgaz keşfedildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katıldığı programda doğalgaz keşfi konusunda yeni bir müjdenin yakında verileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra sondaj çalışmaları yapılan kuyuların durumu merak edilmeye başlandı. Türkali-2 kuyusunda da sondaj yapılıyordu. Peki Türkali-2 kuyusunda doğalgaz bulundu mu? Türkali 2 kuyusu nerede? Türkali 2 kuyusu 'Sakarya Gaz Sahası' olarak adlandırılan Zonguldak açıklarında bir bölgede yer alır.

Türkali-2 kuyusunda doğalgaz keşfedildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katıldığı programda doğalgaz keşfi konusunda yeni bir müjdenin yakında verileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra sondaj çalışmaları yapılan kuyuların durumu merak edilmeye başlandı. Türkali-2 kuyusunda da sondaj yapılıyordu. Peki Türkali-2 kuyusunda doğalgaz bulundu mu? Türkali-2 kuyusu nerede? Türkali-2 kuyusu "Sakarya Gaz Sahası" olarak adlandırılan Zonguldak açıklarında bir bölgede yer alır.

Türkali-2 kuyusunda doğalgaz keşfedildi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. dedi. Açıkalamadan sonra Türkali-2 kuyusunda doğalgaz keşfedildi mi? soruları sorulmaya başlandu. Bu sorunun cevabı cuma günü Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak?

Türkali 2 kuyusu nerede?

Türkiye'ye Karadeniz'de ilk müjdeyi veren sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlamasının ardından Türkali-2'de sondaj çalışmalarına başladı. Çalışamların ardından Kanuni sondaj gemisi ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Türkali-2 kuyusundan gelcek muhtemel iyi haberler herkesi sevince boğabilir. Vatandaşlar da Türkali-2 kuyusu nerede? sorusunu sormaya başladı. Türkali-2 kuyusu Sakarya Gaz sahası içinde yer alıyor. Türkali-2 kuyusu Zonguldak açıklarında yer alıyor. Türkali-2 kuyusu Tuna-1 kuyusunun batısında bulunuyor. Türkali-2 Sakarya Gaz sahası havzası içinde bulunur.

Türkali-2 kuyusunda Kanuni görevde

Fatih'in açtığı tespit kuyularında tamamlama ve test işlemlerini ise Kanuni sondaj gemisi yapacak. Kanuni Karadeniz'deki görevine başlayacak.

Gemilerimizin son görev yerleri

Şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum şu şekilde;

Kanuni Sondaj gemisi

* Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini, Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.

* Kanuni 5 Mayıs Filyos Limanı'ndan demir aldı.

* İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

* Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de kanuni yapacak.

Fatih Sondaj gemisi

* Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.

* Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

* Son kuyu derinliğine ulaştı.

* Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.

* Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Sondaj çalışmaları

* Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor.

* Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalara başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.