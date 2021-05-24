Türkali-2 kuyusu nerede? Türkali-2 kuyusu doğalgaz rezerv keşif son durum

Türkali-2 kuyusu nerede? Son zamanlarda Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramalarına hız verdi. Kendi sismik ve sondaj gemilerimizle yaptığımız çalışmalarda ilk müjde Karadeniz'den gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni müjdelerin olabileceğini açıklamıştı. Kanunu sondaj gemisi de bu sürede ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Peki Türkali-2 kuyusu doğalgaz rezerv keşif çalışmalarında son durum nedir? Türkali-2 kuyusunda doğalgaz keşfi haberi gelir m? Türkali-2'de doğal gaz keşfedilir mi? İşte Türkiye'nin sismik ve sondaj çalışmalarında son durum.

Doğalgaz ve petrol arama çalışamlarına tüm hızıyla devam eden Türkiye yeni müjdeleri vermesi an meselesi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz keşiflerine dair şunları söyledi: "Güzel müjdeler de alıyoruz. Yakında inşallah petrol, doğalgaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın. Bunları aldığımız anda Türkiye'nin dünyaya bakışı çok farklı olacak." Erdoğan'ın açıklamalarına benzer açıklama Bakan Dönmez'den geldi. Dönmez açıklamasında: "Biz ilk günlerde de ifade ettiğimiz gibi Sakarya Gaz Sahası oldukça büyük. Güney, kuzey ve batısında sismik verilere göre tekrar sondajlarımızı devam ettireceğiz. Sismik verilere bakarak ümidimiz devam ediyor. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp değil, her keşifte yeni rezervler ekleyeceğiz. Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Çalışmalar da haziran ayında belli olur." dedi.

Türkali-2 kuyusu nerede?

Türkiye'ye Karadeniz'de ilk müjdeyi veren sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlamasının ardından Türkali-2'de sondaj çalışmalarına başladı. Çalışamların ardından Kanuni sondaj gemisi ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Türkali-2 kuyusundan gelcek muhtemel iyi haberler herkesi sevince boğabilir. Vatandaşlar da Türkali-2 kuyusu nerede? sorusunu sormaya başladı. Türkali-2 kuyusu Sakarya Gaz sahası içinde yer alıyor. Türkali-2 kuyusu Zonguldak açıklarında yer alıyor. Türkali-2 kuyusu Tuna-1 kuyusunun batısında bulunuyor. Türkali-2 Sakarya Gaz sahası havzası içinde bulunur.

Türkali-2 kuyusunda Kanuni görevde

Fatih'in açtığı tespit kuyularında tamamlama ve test işlemlerini ise Kanuni sondaj gemisi yapacak. Kanuni Karadeniz'deki görevine başlayacak.

2023'te doğal gaz üretimi başlayacak

Projenin ilerlemesiyle tespit kuyuları üretim kuyusuna dönüşecek ve 2023'te doğal gaz üretimi başlayacak. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz, denizin 2 bin 100 metre tabanından kıyıya kadar inşa edilecek 150 kilometrelik boru hattıyla 2023'ün ilk çeyreğinde Filyos'ta ulusal şebekeye verilecek.

Gemilerimizin son görev yerleri

Şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum şu şekilde;

Kanuni Sondaj gemisi

* Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini, Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.

* Kanuni 5 Mayıs Filyos Limanı'ndan demir aldı.

* İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

* Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de kanuni yapacak.

Fatih Sondaj gemisi

* Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.

* Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

* Son kuyu derinliğine ulaştı.

* Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.

* Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Sondaj çalışmaları

* Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor.

* Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalara başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.