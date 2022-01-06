Türk vatandaşlığına geçişte TL düzenlemesi getirildi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanma uygulamasında TL dönemi sona erdirildi. En az 500 bin dolarlık yatırım yapanlar ya da 250 bin dolarlık ev alanlar vatandaşlığa geçebilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında Türk Lirası'nı destekleyici düzenlemeye gidildi.

Yabancılar, en az 250 bin dolar tutarında ev alarak veya en az 500 bin dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yaparak Türk vatandaşlığı kazanabiliyorlardı.

Yeni düzenlemeye göre; vatandaşlık kazanmak için gerekli minimum Amerikan Doları tutarlar 'Dolar karşılığı başka döviz' olarak tanımlandı. Bu düzenlemeye göre dolar tutarındaki başka döviz ile kabul edilecek.

Yönetmelikteki en önemli değişikliğe göre; yabancılar gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin dolar tutarında olacak bu gayrimenkul için dövizlerini Türk bankaları aracılığıyla Merkez Bankası'na satacak.

Yönetmelikte en az 500 bin dolar olarak tanımlanan 'mevduatı Türk bankalarında tutma şartı' da değiştirilerek bu miktarın bankalar vasıtasıyla Merkez Bankası'nda bozdurulması şartı getirildi.

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme şöyle:

"11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüge konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (c), (d) ve (e) bentleri ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma sartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılıgı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.

(9) İkinci fıkrada belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadıgının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.

(10) İkinci fikranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (c) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fikranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.