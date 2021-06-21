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Türk vatandaşları, eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek

Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.

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Google News - Timeturk
21.06.2021 13:08:03
Türk vatandaşları, eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek

Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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