14 Kasım 2005 yılında özelleştirme çalışmaları kapsamında, %55 hissesi ile Oger Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredilen Türk Telekom, tekrardan devletleştirilecek. Türk Telekom'u devlet mi satın aldı? Türk Telekom tekrar mı satın alındı? Türk Telekom kime devredildi? Türk Telekom devletin mi ? Türk Telekom özel mi? Türk Telekom Türkiye Varlık Fonu ? İşte detaylar...

TÜRK TELEKOM'U DEVLETMİ SATIN ALDI?

Türkiye Varlık Fonu (TVF), LYY Telekomünikasyon AŞ (Levent Yönetim Yapılandırma AŞ) ike, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

TÜRK TELEKOM ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

14 Kasım 2005 yılında özelleştirme çalışmaları kapsamında, %55 hissesi ile Oger Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredilmişti.

TÜRK TELEKOM'DAN SATIN ALINMA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom'un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY'nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY'ye ödenecektir. Bu satın alma, Türk Telekom'un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır. İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir.” dendi. .