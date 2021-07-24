Türk Telekom müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanılır (202)?

Türkiye’nin en çok kullanılan telekominikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom, müşteri hizmetleri vasıtasıyla birçok hizmet sunmaktadır. Fakat müşteriler, müşteri hizmetlerine bağlanırken çok uzun süre beklemek istememektedir. Bu sebeple birçok kişi internetten müşteri hizmetlerine nasıl direk bağlanılabilir sorusunun cevabını aramaktadır. Peki Türk Telekom müşteri hizmetlerine nasıl direk bağlanılır? Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma 2021 numarası nedir? Türk Telekom müşteri hizmetlerine direk bağlanarak hangi hizmetlerden faydalanılabilir?

Türk Telekom milyonlarca müşteriye sahip bir telekominikasyon şirketidir. Bünyesinde barındırdığı binlerce çalışanı ve merkezi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Belli durumlarda müşteriler Türk Telekom merkezlerine gitmeden sorunlarını telefon vasıtasıyla halledebilmektedir. Fakat her ne kadar müşteri hizmetlerinden rahatlıkla birçok işlem halledilebilirken, çoğu zaman birçok kişi uzun süreler beklemektedir. Bu uzun süreler genellikle telefon üzerinden yapılan yönlendirmelerden kaynaklanmaktadır. Müşteriler uzun süre beklemeden direk müşteri hizmetlerine bağlanmak ister. İşte tüm detayları ile Türk Telekom ve TTNET müşteri hizmetlerine nasıl direk bağlanır? sorusunun cevabı…

Türk Telekom müşteri temsilciliği numarası nedir?

Türk Telekom veyahut TTNET merkezlerine gitmeden ellerinin altındaki telefonla hizmet alabilen vatandaşlar, bu süreçte pek beklemek istemeyebilirler. Bu sebeple Türk Telekom müşteri hizmetlerine çok kolay bir şekilde bağlanma yolları vardır. Öncelikle Türk Telekom müşteri hizmetlerine ulaşabilmek için 444 1 500, 444 1 444 ve 500 numaralarından herhangi birini kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu süreçte otomatik olarak bize çeşitli yönlendirmeler sunulacaktır. Eğer bu yönlendirmeler adım adım takip edersek müşteri hizmetlerine ulaşma süremiz beklenenden daha fazla olacaktır. Bu sebeple şu beş farklı yöntem kullanılarak bu adımları es geçip müşteri hizmetlerine bağlanmak oldukça kolaydır.

İlk yöntem şöyledir;

İlk olarak 500 veyahut 444 1 500 numaraları aranarak müşteri temsilciliğine ulaşılır.

Daha sonra robot sesi duyulduğu gibi 2 tuşuna basılır.

2 tuşundan sonra ise 1'e basılır

En son işlemde ise 0 tuşuna basılarak müşteri temsilcisine bağlanılır.

İkinci yöntem ise şöyledir;

Öncelikle telefonumuzdan 500 ya da 444 1 500 numaraları aranarak müşteri temsilciliğine ulaşılır.

Ardından duyulan robot sesinden sonra 6 tuşuna basılır.

6 tuşundan sonra ise 0'a basılarak direk müşteri hizmetlerine bağlanılabilir.

Üçüncü yöntem ise şöyledir;

İlk olarak 444 1 444 müşteri temsilciliği numarası tuşlanır.

Daha sonra robot sesi duyulur duyulmaz 1'e basılır.

En son işlemde ise müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için sırasıyla 1, 3, 1 ve 4'e basılır.

Dördüncü yöntem ise şöyledir;

444 1 444 numaralı müşteri hizmetleri aranır.

Robot sesi duyulduktan sonra sırasıyla 1 ve 3 tuşlarına basılır. Böylelikle müşteri hizmetlerine direk bağlanılmış olunur.

Beşinci yöntem ise şöyledir;

Son yöntem olan bu yöntemde öncelikle 500 veyahut 444 1 500 numaraları aranarak işe başlanır.

Daha sonra ilk olarak 2, hemen ardından 0 tuşlarına basılır. Bu sayede beklemeden müşteri hizmetlerine bağlanılmış olunur.

Bu noktada tuşlama işlemleri yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir. Aksi taktirde işlem gerçekleşmeyebilir. Tuşlamalar arada birkaç saniye olacak şekilde yapılmalıdır.

Türk Telekom müşteri hizmetlerine bağlanmak ücretli mi?

Türk Telekom müşteri hizmetlerine bağlanarak, çeşitli işlemler yapan vatandaşlar bu işlem süresince herhangi bir ücret kesilip kesilmediğini merak etmektedir. Türk Telekom müşteri hizmetlerine bağlanan vatandaşlardan çeşitli oranlarda ücret kesimi yapmaktadır. Eğer faturasız bir hatta sahip iseniz yapılan görüşmenin ilk 25 saniyesi ücretsizdir, 25 saniyeden sonra ise dakika başına 60 kuruş kesilir. Bu fiyatlandırma faturalı hatlar için ilk 30 saniye ücretsiz sonra her dakika için 60 kuruş olarak belirlenmiştir. Hatta tanımlı bir paket mevcut ise bu fiyatlar paketten kesilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.