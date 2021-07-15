Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma 2021 | Türk Telekom müşteri temsilcisi numarası kaç?

Türk Telekom müşteri temsilcisi numarası kaç? Türk Telekom servislerine abone olan milyonlarca kişi yaşadıkları bazı sorunların çözümü için Türk Telekom müşteri hizmetlerini arıyor. Türk Telekom TTNET ve TT Mobil başta olmak üzere yurt içinde milyonlarca abonesi bulunan bir kurumdur. Ama bazen telefonda uzun süre beklemek zorunda kalan aboneler Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma yönteminin nasıl olduğunu araştırıyor. Peki Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma 2021 numarası nedir?

Türk Telekom müşteri temsilcisi numarası kaç? Türk Telekom servislerine abone olan milyonlarca kişi yaşadıkları bazı sorunların çözümü için Türk Telekom müşteri hizmetlerini arıyor. Türk Telekom TTNET ve TT Mobil başta olmak üzere yurt içinde milyonlarca abonesi bulunan bir kurumdur. Ama bazen telefonda uzun süre beklemek zorunda kalan aboneler Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma yönteminin nasıl olduğunu araştırıyor. Peki Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma 2021 numarası nedir?

Türk Telekom çağrı merkezi müşteri temsilciliğine bağlanmak isteyen ancak beklemekten hoşlanmayan aboneler TTNET müşteri hizmetlerine direk, beklemeden nasıl bağlanılır sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca abonesi ile Türkiye'nin köklü firmalarından biri olan Türk Telekom sunduğu hizmetlerle abone sayısını hızlar arttırıyor. Vatandaşların da özellikle internet alanında en çok tercih ettiği firma Türk Telekom olarak göze çarpıyor. Telekominikasyon ve iletişim cihazları alanında hizmet veren Türk Telekom'un aboneleri bazı sıkıntılar yaşayınca Türk Telekom müşteri hizmetlerine beklemeden bağlanmak istiyor. Peki Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma 2021 nasıl yapılır? Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası kaç?

Türk Telekom müşteri temsilcisi numarası kaç?

Türk Telekom müşteri temsilcisine bağlanmak için bir kaç numara bulunuyor. Bunlar 444 1 500, 444 1 444 ve 500 numaralarıdır. Bu numaralar ile Türk Telekom'a bağlanıp sıkıntınızın çözümünü sağlayabilirsiniz.

Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma nasıl yapılır?

Türk Telekom müşteri hizmetlerine beklmeden hızlıca bağlanmak için sizlere bir kaç yöntem önereceğiz. SAydığımız yöntemleri kullanarak Türk Telekom müşteri hizmetlerine doğrudan direkt bağlanabilirsiniz.

1. Yöntem:

* Telefondan 500 ve ya 444 1 500 numarası arayın.

* Ardınan robot sesi duyulunca hemen 2'ye basın.

* Ardından 1'e basın.

* Son olarak da 0 tuşuna basın.

Ve işte müşteri temsilcisine bağlandınız...

2. Yöntem

Akıllı cihazdan 500 ve ya 444 1 500 numarası tuşlanır.

Sonra robot sesi ile 6 tuşuna basın.

Ardından 0 Tuşuna basarak müşteri temsilcisine bağlanın.

3. Yöntem

Telefondan 444 1 444 numarasını arayın.

Sonra robot yönlendirme sesinden hemen sonra 1'e basın.

Daha sonra sırası ile 1, 3,1 ve 4'e basarak bağlantınızı tamamlayabilirsiniz.

4. Yöntem

Telefondan 444 1 444 numarasını arayın.

Robot sesi duyulduktan sonra önce 1 tuşuna sonrasında da 3 tuşuna basın.

5. Yöntem

Telefonunuzdan 500'ü ya da 444 1 500'ü arayın.

Ardından önce 2 tuşuna, sonra da 0'a basın.

NOT: Saydığımı işlemleri çok hızlı yapmayın. Her bastığını tuş ile sonraki tuş arasında bir kaç saniye bekleyin. Rakamlara hızlı hızlzı basarsanız işleminiz geçersiz olabilir.

Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine basıl bağlanılır

Türk Telekom çağrı merkezi numaraları ollan 444 1 500, 444 1 444 veya 500'ü aradığınızda karşınıza sesli komut sistemi çıkacak. Sesli komut ile "müşteri hizmetleri" diyerek müşteri hizmetlerine kolayca bağlanabilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri ücretli mi

Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayan vatandaşlar bu aramaların ücretli olup olmadığını araştırıyor. Faturasız Türk Telekom müşterilerinin çağrı merkezini aramarında ilk 25 saniye ücret kesintisi olmamaktadır. 25 saniye sonrasında ise konuşma yapılan dakika başına 60 kuruş alınacaktır. Faturalı aramalarda ise ilk 30 saniye ücretsiz, ardından konuşulan her dakika için 60 kuruştur. Telefonunuza tanımlı bir paket varsa konuşma ücreti paketinizden düşecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.