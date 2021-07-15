Türk Telekom kimin? Türk Telekom devletin mi? Türkiye'nin köklü firmalarından Türk Telekom'un kime ait olduğu ve sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Ülkemizde milyonlarca internet ve GSM abonesi bulunan Türk Telekom 2020’yi yüzde 20 gelir artışıyla kapattı ve toplam geliri 28.3 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılında da vites büyüten Türk Telekom çeşitli kanallardaki abone sayılılarını arttırmanın peşinde. Peki Türk Telekom'un sahibi kim?

Türk Telekom kimin? Türk Telekom devletin mi? Türkiye'nin köklü firmalarından Türk Telekom'un kime ait olduğu ve sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Ülkemizde milyonlarca internet ve GSM abonesi bulunan Türk Telekom 2020'yi yüzde 20 gelir artışıyla kapattı ve toplam geliri 28.3 milyar TL'ye ulaştı. 2021 yılında da vites büyüten Türk Telekom çeşitli kanallardaki abone sayılılarını arttırmanın peşinde. Peki Türk Telekom'un sahibi kim?

Türk Telekom (Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi) 24 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. Türk Telekom binlerce çalışanı ile telekominikasyon ve internet alanında bvatandaşlara hizmet sunuyor. Türk Telekom hali hazırda genişbant internet, sabit telefon, mobil ve dijital tv yayınları konusunda hizmet vermektedir. Türk Telekom şirketine ait olan yapılar milyonlarca haneye girmiş durumda. İnternetten mobil hatta kadar milyonlarca abonesi bulunan Türk Telekom 2020 yılında 28.3 milyar TL toplam gelir elde etmiştir. Türk Telekom'dan hizmet alan vatandaşlar Türk Telekom'un kime ait olduğunu sorguluyor. Peki Türk Telekom'un sahibi kim? Türk Telekom devletin mi?

Türk Telekom kimin?

Şirket, 14 Kasım 2005 yılında Türk Telekom özelliştirilmişti. Bu özelleştirme Türkiye tarihinin en büyük özellştirmesi olarak tarihe geçmişti. Özelleştirme kapsamında %55 hissesi Oger Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredildi. Devir 6 milyar 550 milyon dolara gerçekleşti. Temmuz 2018'de Oger Telekom'un bankalara olan kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle, kredi veren bankalar, şirketin Türk Telekom'daki hisselerini devraldı. 17 Ağustos 2018'de BTK'nın devrine izin vermesinden sonra, 29 Ağustos 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı alacaklı bankalar tarafından devralınmasına onay verdiğini açıkladı.

Şu anda Türk Telekom üst yöneticisi CEO'su Ümit Önal'dır.

Türk Telekom devletin mi?

Türk Telekom 2005'te özelleştirilmiş ve 2008'de halka arz edilmiş; artan verimlilik ve genişleyen hizmet yelpazesi ile sonuçlanan başarılı bir değişim sürecinden geçmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %55'i LYY (LYY Telekomünikasyon A.Ş.)., %25'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve %5'i Türkiye Varlık Fonu'na aittir. Geriye kalan %15'lik hissesi de halka arz edilmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisseleri, Mayıs 2008 itibarıyla Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıda açıklandığı şekildedir:

%55 hisse Levent Yapılandırma Yönetimi (LLY) A.Ş'e aittir.

%25 hisse Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir.

%15 hisse Borsa İstanbul'da halka açıktır.

%5 hisse Türkiye Varlık Fonu'na aittir.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlamış; 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2015'te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendikten sonra Digitürk'ün BeIN Media Group'a satış sürecini yönetmiştir.

2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atanmıştır. Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de vekaleten yürütmektedir.

Medya ve iletişim sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Türk medyasının köklü değişim sürecine önemli katkılarda bulunan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürmektedir.

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası derneklerde aktif olarak görev almıştır. 2020 yılında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Önal, halen aktif olarak Televizyon İzleme ve Araştırmaları Komitesi (TİAK AŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Verenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevlerine devam etmekte; Televizyon Yayıncıları Derneği'nde (TVYD) Türk Telekom'u temsil etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.