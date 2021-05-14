Türk Telekom iş başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Türk Telekom işçi alımı 2021

Türk Telekom işçi alımı | Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Türk Telekom Türkiye'nin 81 ilinden personel alımı yapabiliyor. İş arayanlar da Türk Telekom işçi alımı ve iş ilanlarını yakından takip ediyor. Türk Telekom'da çalışmak isteyenler Türk Telekom iş başvurusu nasıl yapılır, Türk Telekom iş başvurusu nereye yapılır gibi soruları internette araştırıyor. Türk Telekom, yeni işe alım sistemi Santral ile işe alım sürecini tamamen dijitalleştirdi. Türk Telekom personel alımı nasıl oluyor.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural "yeni dijital işe alım sistemimiz Santral'i hayata geçirdik. Santral ile işe alım talebinden işe başlamaya kadar tüm adımlarımız dijitalleşti, yeni sürecimiz ile şimdiden 30 bine yakın özgeçmiş yetenek havuzunda toplandı” açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan sonra Türk Telekom'da çalışmak isteyen binlerce kişi Türk Telekom Santral'i araştırmaya başladı. Türk Telekom'a iş başvurusunda bulunmak isteyenler de Türk Telekom iş başvurusu nasıl yapılır, Türk Telekom iş başvurusu nereye yapılır gibi soruları araştırmaya başladı. Türk Telekom işçi alımı 2021 ilanları da yakından takip edilmeye başlandı. İşte Türk Telekom iş başvurusu için yapmanız gerekenler...

TÜRK TELEKOM İŞ BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Türk Telekom bünyesinde yer alan açık pozisyonlar için ilanları yayınlamaya başladı. Türk Telekom işe alım süreci Santral adı verilen ve tamenen dijitalleşen bir platfom üzerinden yönetilmeye başlandı. Santral'den Türk Telekom iş ilanlarına başvurmak için öncelike https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/uyelik/bireysel/ adresinden üye olmak gerekiyor. Ardından da üyelik gerçekleşince https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/uyelik/login.aspx adresinden sisteme giriş yapıp iş ilanlarına başvuruda bulunulabilir.

Ayrıca çeşitli kariyer ve iş ilanları sitelerinden de Türk Telekom'a ait iş ilanları yayınlanıyor.

Diğer yandan Türk Telekom'a İş-kur üzerinden de iş başvurusu yapılabilir. Öncelikle İş-Kur'a üye olmak gerekiyor. İş-kur resmi interner sitesi üzerinden iş ilanları bölümüne Türk Telekom yazıldığı zaman karşınıza Türk Telekom ilanları çıkacaktır. Burada bulunduğunuz ile göre ilanlar listelelenecek.

Türk Telekom'un 81 ilde yüzlerce mağazası bulunuyor. Türk Telekom mağazalarında çalışmak ve Türk Telekom iş başvurusunda bulunmak için bu bayilerden iş başvuru formu doldurabilirler.

Türk Telekom iş başvurusu için bir başka yöntem ise Türk Telekom Linkedin hesabıdır. Türk Telekom Linkedin hesabından güncel iş ilanları yayınlanmakta.

TÜRK TELEKOM İŞÇİ ALIMI 2021

Türk Telekom 2021 yılı için iş ilanlarını internet sitesinden yayınladı. Poziyonlara başvurmak isteyenler üye olduktan sonra kendilerine uygun iş ilanlarına başvurabilir. İşte 2021 Türk Telekom işçi alımı iş ilanları...

TÜRK TELEKOM GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

TÜRK TETELEPM İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Sürdürülebilir liderlik için farklı deneyim ve bilgi birikimine sahip insan kaynağımız;

İK süreçlerine dayalı olarak strateji, politika ve prosedürler geliştiriyor.

Şirketimizin hedefleri doğrultusunda, iş gücü planlaması yaparak uygun adayların işe alınmasını sağlıyor. Yetenekleri doğru pozisyonlarda görevlendirip, gelişimlerini destekliyor.

Performans Yönetimi ve 360° Yetkinlik Değerlendirmesi ile çalışma arkadaşlarımızın sürekli performansını ve kendilerine farklı aynalardan bakmalarını sağlıyor.

“İnsana Yatırım”ı odağına alan Türkiye'nin en büyük kurumsal okulu Türk Telekom Akademi ile çalışma arkadaşlarımızın, kişisel, mesleki ve teknik alanlarda sürekli gelişimini sağlıyor.

Şirketin organizasyon tasarım ve değişimi, iş süreçlerinin tasarımı ve sürekli iyileştirme projelerini yürütüyor.

Türk Telekom İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

81 ilde hizmet veren Türk Telekom 81 ilde işe alım yapabilmektedir. Neredeyse her ilde bulunan Türk Telekom Müdürlükleri ile buraya bağlı Türk Telekom bayilerinde binlerce çalışan bulunmaktadır. Bu çalışanların arasında yer almak için doğru başvuruyu doğru pozisyona yapmamız gerekmektedir. İşe alım sürecinde rekabet oldukça fazladır. Bu sebeple öz geçmiş hazırlarken gerekli bütün bilgileri yazmanız şiddetle önerilir. Özellikle geçmiş tecrübeleriniz Türk Telekom şirketi için büyük önem arz etmektedir. Özellikle Turkcell ve Vodafone gibi şirketlerde çalışmış olan adayların başvuruları detaylıca incelenmektedir.

Başvuru yaptığınız kanal çok önemlidir. Başvuru formunu ne şekilde ilettiğiniz Türk Telekom İnsan kaynaklarına ulaşıp ulaşmadığı konusunda büyük önem arz etmektedir. Güncel İş ilanları ve Açık pozisyonlar Türk Telekom Linkedin hesabından yayımlanan iş ilanları ile belirlenmektedir. Üniversite öğrencilerinin başvuru şekli Start eğitim programları ile gerçekleşmektedir. Eğer Start Programına başvurmak istiyorsanız tıklayınız; Türk Telekom Kariyer Start Programı

Türk Telekom şirketinin bir çok ilde ve ilçede bayileri bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.