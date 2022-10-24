Türk Tabipler Birliği adı değişecek mi? TTB ismi ne olacak? Terör örgütü ağızı ile konuşarak Türk ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler gelmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi. Erdoğan 'Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız.' dedi.

Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek mi? Türk Tabipler Birliği ismi ne olacak? Terör örgütü ağızı ile konuşarak Türk ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler gelmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi. Erdoğan TTB'nin gerekirse isminin değişeceğini açıkladı.

Türk Tabipler Birliği adı değişecek mi? TTB ismi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ordusuna iftara atan TTB Başkanı Fincancı konusunda yargının harekete geçtiğini açıkladı. Erdoğan Türk Tabipler Birliği Başkanı için gerekirse yasal düzenleme yapılacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim. Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (Türk Tabipleri Birliği) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız." dedi.

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