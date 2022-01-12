Türk Metal Sendikası işçi zammı ne kadar? Otomotiv, beyaz eşya işçisine ne kadar zam yapıldı? Toplu sözleşme zammı yüzde kaç? Özel sektörün en büyük Toplu Sözleşme Zam oranı belli oldu. Buna göre Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasında uzlaşı sağlandı ve taraflar zam konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre işçiler ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu. Ağır sanayi işçilerini ilgilendiren zam 140 bine yakın çalışanın maşını artıracak.

Türk Metal Sendikası işçi zammı ne kadar? Otomotiv, beyaz eşya işçisine ne kadar zam yapıldı? Toplu sözleşme zammı yüzde kaç? Özel sektörün en büyük Toplu Sözleşme Zam oranı belli oldu. Buna göre Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasında uzlaşı sağlandı ve taraflar zam konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre işçiler ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu. Ağır sanayi işçilerini ilgilendiren zam 140 bine yakın çalışanın maşını artıracak.

Türk Metal Sendikası işçi zammı ne kadar?

Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.

Toplu sözleşme zammı yüzde kaç?

140 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu.

Otomotiv, beyaz eşya işçisine ne kadar zam yapıldı?

Otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörü ilgilendiren sözleşme ile 140 bine yakın işçinin zammı belirlendi. Buna göre işçilere ilk 6 ayda yüzde 27 oranında zam yapılmış oldu.

Türk Metal Sen nedir?

Türk Metal Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ'e bağlı metal iş kolunda faaliyet gösteren bir işçi sendikasıdır. Üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük işçi sendikasıdır. Esas olarak 10 Temmuz 1963 tarihinde kurulmuştur.

En büyük hedefini metal işçilerini tek çatı altında toplamak olarak açıklayan Türk Metal, aynı zamanda Türk Sendikacılığına Sosyal Sendikacılık terimini de kazandırmıştır. Bu anlamda eğitimlere, kültürel hizmetlere, metal işçilerin hayat standardının yüksek tutulmasına önem göstermektedir. Sadece üyelerine değil, onların eş ve çocuklarına da hizmet götüren bir kuruluştur.

Türk Metal, aynı zamanda Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'nun kurucu üyesidir. Kısa adı UAMİF olan Federasyona bağlı 21 ülkeden 19 milyon metal işçisi üyedir.

Genel başkanlığını 14-15-16 Nisan 2009 tarihlerinde yapılan 13. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Pevrul Kavlak yapmaktadır. Pevrul Kavlak aynı zamanda Türk-İş'in Genel Sekreteri ve UAMİF'in de genel başkanıdır.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları olan; Mercedes-Benz Türk, Arçelik, Ford Otosan, Renault, Türk Traktör, Alarko, Delphi, Kale Kilit, Erdemir, BMC, Karsan, Otokar, Indesit, Coşkunöz, BSH, Borusan Mannesmann, Siemens, İçdaş, M.A.N, Diler Demir-Çelik,Çolakoğlu ve ÇİMTAŞ gibi firmalarda çalışan mavi yaka işçilerin hepsi Türk Metal Sendikası faal üyesidir.

Türk Metal Türkiye'de üye sayısını artıran ve teşkilatlanmayı öncelik haline getiren bir sendikadır. Bu bağlamda, son 3 yılda 35 bin metal işçisini daha bünyesine katarak, faal üye sayısını 156 bin kişinin ötesine taşımıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.