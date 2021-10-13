Türk Metal işçilerine ne kadar zam gelecek? Türk Metal 2021-2023 toplu iş sözleşmesi zam talebi ne kadar? Yaklaşık olarak 130 bin işçi ve işçi ailesini yakından ilgilendiren zam pazarlıkları başladı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarında çalışan Türk Metal işçileri 2021-2023 yılları arasında kendilerine ne kadar zam yapılacağını dört gözle bekliyor. Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında toplu iş sözleşmesi müzakereleri 12 Ekim'de başladı. Türk Metal işçilerine ne kadar zam yapılacağı, Türk Metal Sendikası işçilerinin yeni hakları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Türk Metal işçilerine ne kadar zam gelecek? Türk Metal 2021-2023 toplu iş sözleşmesi zam talebi ne kadar? Yaklaşık olarak 130 bin işçi ve işçi ailesini yakından ilgilendiren zam pazarlıkları başladı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarında çalışan Türk Metal işçileri 2021-2023 yılları arasında kendilerine ne kadar zam yapılacağını dört gözle bekliyor. Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında toplu iş sözleşmesi müzakereleri 12 Ekim'de başladı. Türk Metal işçilerine ne kadar zam yapılacağı, Türk Metal Sendikası işçilerinin yeni hakları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Binlerce sanay işçisinin kesesini doğrudan ilgilendiren kritik toplu iş sözleşmesi müzakereleri başladı. Müzakerler Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılıyor ve yaklaşık olarak 130 bine yakın işçiyi kapsıyor. Toplu iş sözleşmesi müzakereleinin başlaması ile binlerce işçi kendilerine ne kadar zam yapılacağını, zam tekliflerinin ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Türk Metal işçilerine ne kadar zam gelecek?

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nda (MESS) düzenlenen ilk oturumda Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ ile MESS Genel Sekreteri yer aldı. Toplantıda ilk öneri MESS tarafından geldi. MESS sözleşmelerin 3 yıllık olmasını teklif etti. Ancak bu teklif Türk Metal tarafından reddedildi. MESS ve Türk Metal'in görüşmesi bir sonraki toplantıya ertelendi. Taraflar 26 Ekim'de yeniden bir araya gelecek.

Türk Metal 2021-2023 toplu iş sözleşmesi zam talebi ne kadar?

Türk Metal, toplu sözleşmeler için ilk yılın ilk 6 ayı yüzde 29.57, ikinci 6 ayı enflasyon oranı; ikinci yılın ilk 6 ayı enflasyon oranı ve saatlik 1 lira artış, ikinci 6 ayda enflasyon oranında zam artışı istemişti.

Sözleşme en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor

Sözleşme, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 20 firmayı kapsayacak. Toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerinden bazıları şunlar: Ford Otomotiv, Oyak Renault, Arçelik, Tofaş Türk, İÇDAŞ, Mercedes Benz Türk, BSH Ev D Aletleri, Aygaz, Borçelik, Bosch, Türk Traktör, MAN Türkiye, Siemens, Otokar, Borusan Mannesmann, Autoliv Cankor.

Toplu İş Sözleşmesi nedir?

Toplu İş Sözleşmesi (TİS), işyeri veya işletme düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işletmede TİS yapma yetkisini haiz işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan iş sözleşmesidir. Buradan anlaşıldığı gibi, TİS'in işçi tarafında mutlaka işçi sendikası olmalıdır. Ancak işverenin sendika üyesi olması zorunlu değildir.

.İşyeri uygulamasında ve işçi-işveren ilişkilerinde, emredici yasa hükümlerinden sonraki kaynaktır. Çalışma koşulları ve ücreti belirleyen "normatif" hükümler ile, işçi sendikası ve işveren sendikası ya da sendika üyesi olmayan işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen "düzenleyici" hükümleri bulunur. Kanunda yasaklanmış konularda ve emredici kanun hükümlerine aykırı olarak TİS'e hüküm konulamaz. Sendika üyesi olmayan işçiler, "dayanışma aidatı" ödeyerek, TİS'in normatif hükümlerinden yararlanabilirler.

Tarihte bilinen ilk toplu iş sözleşmesinin Osmanlı döneminde 1766 yılında Kütahya'da çini ve kahve fincanı üreten bir imalathanede yapıldığı bilinmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.