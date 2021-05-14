DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

2021 EYT son dakika gelişmesi! EYT çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olur?
Macron’a tepki: Ellerini başörtümden çek
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacak
Türk Kızılay 10,8 milyon kişiye ramazan bereketini ulaştırdı
İsrailli Yazar Gideon Levy: İsrail asla zafere ulaşamayacak
İsrail sitesi Debka: Hamas'ın roketleri büyük zarar verdi
ABD yardımı olmasaydı İsrail Filistinlileri toplu olarak öldürmezdi
Sözcü Kalın'dan İsrail'e karşı sorumluluk çağrısı
Elon Musk'tan piyasalara moral: Kripto paralara inancım yüksek
Malezyalı kuruluşlardan Filistinlilere yardım kampanyası
İsrail ordusundan geri adım: Gazze'ye girilmedi
Gazze’de bilanço büyüyor: Ölü sayısı 119’a yükseldi
İsrail Ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı
ANALİZ: ABD medyası şiddetin değil silahların peşinde
ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti

Türk Kızılay 10,8 milyon kişiye ramazan bereketini ulaştırdı

Türk Kızılay, ramazanda Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 20 ülkede toplam 10,8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon lira değerinde yardım malzemesi ulaştırdı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
14.05.2021 10:25:26
Türk Kızılay 10,8 milyon kişiye ramazan bereketini ulaştırdı

Türk Kızılay, ramazanda Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 20 ülkede toplam 10,8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon lira değerinde yardım malzemesi ulaştırdı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, bir ramazan kampanyası daha hedeflenen rakamların üzerinde tamamlandı, delegasyonlar, şube ve temsilcilikler, Genç Kızılay ekipleri, kadın kolları ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatıldı.

kizilay

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım, gıda kolisi, mobil alışveriş kodları, bayramlık ve hijyen malzemelerinin yanı sıra pide, iftariyelik, sahurluk, çorba, su ve tatlı dağıtan Türk Kızılay personeli ve gönüllüler, ülke genelinde bulunan 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla da kapı kapı gezerek sıcak iftar yemeklerini ulaştırdı.

Yurt içinde 10 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi ve çocuk için yapılan bu yardımların değeri 216 milyon lira oldu.

Ramazan yardımlarında Kovid-19 salgını ve doğal afetlerden en çok etkilenenlere öncelik veren ekipler, özellikle hizmet sektörü çalışanları ve gündelik çalışanlara yönelik yardım faaliyetleri de gerçekleştirdi.

kizilay2

- 19 ülkeye yardım eli uzatıldı

Türk Kızılay, ramazanda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, Kosova, KKTC, Kuzey Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve Nijer'i de içine alan yardım çalışmaları yürüttü.

kizilay6

Yurt dışında 800 bin civarında ihtiyaç sahibine hayırsever bağışçıların yardımlarını ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, yaklaşık 20 milyon lira değerinde yardım malzemesini hizmete sundu.

Ayrıca "Dünya Yetimler Gününde" on binlerce yetime iftar verildi.

 

Böylece Türkiye'nin de arasında olduğu 20 ülkede toplam 10,8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon lira değerinde yardım malzemesi gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan