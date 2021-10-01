Türk kahvesini sodayla yapmayı denediniz mi?

Türk kahvesi geleneksek içeceklerimizdendir. Kahve misafirperverlik ve arkadaşlığın işaretidir. Kapımızı çalan dostlarımıza hemen bir kahve pişiririz. Çaydan sonra en çok tüketilen sıcak içecek olan kahveyi hiç sodayla pişirdiniz mi? Gelin sodalı Türk kahvesi tarifine birlikte gözatalım...



Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek olan kahve vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Dost meclislerinde dertleşmelere, gülüşmelere şahit olan kahve sağlığımız için de çok faydalıdır. Türk kahvesinin makbul olanı bol köpüklü olanıdır. Fakat herkes köpüklü kahve yapmayı beceremez. Eğer köpüklü kahve yapmada sorun yaşıyorsanız sizlere bazı tavsiyelerimiz olacak. Önce sodalı Türk kahvesi tarifini paylaşalım...

Cezvenin içerisine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve istediğiniz miktarda toz şekeri ekleyin. Daha sonra 1 fincan sodayı da cezveye ilave edin. Kısık ateşte pişirin. Kabarmaya başladığında kahveyi fincana alabilirsiniz.

İyi bir Türk kahvesi pişirmek için nelere dikkat etmek gerekir?

Türk kahvesini cam bir kavanozda muhafaza etmeli, nemden ve tozdan uzak tutmalı, hava almasını önlemelisiniz. Aksi takdirde kahveniz bozulabilir. Marketlerden fazla fazla değil az miktarda kahve almanızı öneririz. Çünkü kahveniz kullanılmayı beklerken bayatlayabilir.

Kahve pişirirken musluk suyu kullanmamalısınız. Klorlu su kahvenizin kalitesini düşürecektir. Kullanacağınız su damacana suyu olmalı ve soğuk olmalıdır. Sıcak suyla pişirilen kahve köpüklü olmayacaktır.

Cezveyi harlı ateşe koymamalısınız. Kahvenin makbulü ağır ateşte yavaş yavaş pişendir. Yüksek ateşte pişen kahve köpüklü olmayacaktır.

Kahveyi hazırlarken birçok insan kaşıkla karıştırıyor. Fakat bu durum köpüksüz bir kahve hazırlamanıza neden olabilir. Bol köpüklü bir kahve için kahveyi karıştırmamalı, fincanlara servis ederken ise kahveyi yavaş yavaş dökmeli, ona nazik davranmalısınız. Fincanlara eşit miktarda kahve dökerseniz her fincanda köpüklü bir kahve elde etmiş olursunuz.

İmkanınız varsa marketlerden paketlenmiş kahve satın almayıp evde kahveyi kendiniz çekmelisiniz. İnanın böyle kahveniz çok daha lezzetli olacaktır.

Pişerken kahvenin içerisine buz koyarsanız kahveniz çok daha köpüklü olacaktır.

Günde kaç fincan kahve tüketmek gerekir?

Kahve içerisinde kafein barındırır. Yetişkinler için güvenli olarak tüketilebilecek kafein miktarı günde 300 mg'dır. 300 mg kafein yaklaşık 3-4 fincan kahveye denk gelmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.