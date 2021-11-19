Türk kahvesini balla karıştırırsanız...

Öksürüğünüz bir türlü geçmek bilmiyorsa, öksürmekten bunaldıysanız, boğazınız tahriş olduysa sizler için doğal bir karışım tarifimiz olacak. Detaylar haberimizde...



Sürekli öksürmek oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bazen öksürüğümüz geçmek bilmez, boğazımız öksürmekten tahriş olur, geceleri uyuyamaz hale gelir sürekli öksürürüz. Böyle bir durum yaşıyorsanız sadece iki malzemeyle hazırlayacağınız karışım sayesinde öksürükten kurtulabilirsiniz.

Öksürükten kurtaran karışım nasıl hazırlanır?

Öksürükten kurtulmak için yalnızca bala ve Türk kahvesine ihtiyacınız olacak. Tepeleme bir tatlı kaşığı Türk kahvesini, 1,5-2 çorba kaşığı kadar balla karıştırıp macun kıvamına getirin. Homojen bir hale gelen bu karışım hazır olacaktır.

Bal-Türk kahvesi karışımı nasıl ve ne kadar süre boyunca tüketilmeli?

Sabahları bir çorba kaşığı dolusu bal-Türk kahvesi karışımı yutun ve beş dakika kadar su içmeyin. Beş dakikanın sonunda ılık su içebilirsiniz. Eğer öksürüğünüz tamamen bitene kadar bu karışımı tüketmek istiyorsanız sabah ve akşam yemeğinden önce günde iki defa uygulayabilirsiniz.

Eğer bu karışımın tadı hoşunuza gitmediyse sütle Türk kahvesi pişirip daha sonra içerisine bal ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu yöntemi tercih ederseniz günde bir fincan içmeniz yeterli olacaktır.

Bal-Türk kahvesi karışımının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Balın içerisinde ciholin isimli bir madde bulunur. Bu madde sayesinde hazırlayacağınız ballı kahveli karışım, öksürüğü keser ve kısa süre içerisinde de balgam söktürücü bir etki oluşturur. Aynı zamanda göğsü yumuşatıcı bir etki de oluşur ve ciğerler bu sayede rahatlamış olur.

Bal ve Türk kahvesi karışımı vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden arındırır.

Bu karışım, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuda girmiş olan zararlı maddeleri kısa sürede vücuttan atmaya yardımcı olur. Bunun sonucunda da bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar, vücudu hastalıklardan korur.

Bal ve Türk kahvesi karışımı vücuda enerji verir, hastalıklara bağlı olarak oluşan halsizlik, yorgunluk gibi belirtileri ortadan kaldırır.

Bu karışım vücutta ağrı kesici bir etki oluşturur. Bu sayede grip, nezle, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklar yüzünden oluşan ağrıların geçmesine de destek olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.