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Türk kahvesi içerek nasıl kilo verilir?
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Türk kahvesi içerek nasıl kilo verilir?

Türkiye'de çaydan sonra en çok kahve içiliyor. Birçok insan kahvesiz güne başlayamıyor ve gün içerisinde de sık sık kahve tüketiyor. Peki kahve içerek zayıflayabileceğinizi biliyor musunuz? Detaylar haberimizde...

3 Saat Önce
2022-01-01 17:26:44
Türk kahvesi içerek nasıl kilo verilir?


Türk kahvesi geleneksek içeceklerimizdendir. Kapımızı çalan dostlarımıza hemen bir kahve yaparız. Ülkemizde çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek de kahvedir. Dost meclislerinde dertleşmelere, gülüşmelere şahit olan kahvenin vücudumuza birçok faydası bulunur. Aynı zamanda kahve içerek zayıflayabilmek de mümkündür. Çünkü Türk kahvesi metabolizma hızlandırma konusunda çok başarılıdır ve tok tutma özelliğine sahiptir.

Türk kahvesi diyeti nasıl yapılır?

Türk kahvesi diyetinde 1. gün

SABAH

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

İki tane haşlanmış yumurta

Lahana, salatalık ve domatesle hazırlanmış salata

AKŞAM

150-200 gram arası buğulama yöntemiyle pişirilmiş balık

Lahana ve yeşillikle hazırlanmış salata

Türk kahvesi diyetinde 2. gün

SABAH

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

Bir dilim esmer tost ekmeği

ÖĞLE

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

Yağsız ızgarada pişirilmiş orta boy balık

Lahana ve yeşillikle hazırlanmış salata

AKŞAM

Yağsız dana eti (150 gram-250 gram)

Bir kase yoğurt

Türk kahvesi diyetinde 3. gün

SABAH

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

Bir tane haşlanmış yumurta

Bir tane haşlanmış ve rendelenmiş havuç

AKŞAM

İki tane orta boy yeşil elma

Türk kahvesi diyetinde 4. gün

KAHVALTI

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

Taze ve haşlanmış sebzeler (patates hariç)

İki tane orta boy yeşil elma

AKŞAM

150 gram 200 gram arası buğulanmış dana eti

Lahanadan hazırlanan salata

Türk kahvesi diyetinde 5. gün

SABAH

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

İki tane orta boy yeşil elma

Bir tane haşlanmış ve rendelenmiş havuç

ÖĞLE

400 - 450 gram buğulama balık

Bir büyük su bardağı domates suyu

AKŞAM

Fırında folyo içerisinde pişirilmiş 200 gram balık

Lahana kullanılarak hazırlanmış salata

Türk kahvesi diyetinde 6. gün

SABAH

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

150 - 200 gram fileto tavuk

Lahana ve havuç ile hazırlanmış salata

AKŞAM

İki tane haşlanmış yumurta

Havuç salatası

Türk kahvesi diyetinde 7. gün

SABAH

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi

150-200 gram buharda pişirilmiş dana eti

İki tane orta boy elma

AKŞAM

200 gram ızgara edilmiş balık

Lahana ve mevsim yeşillikleri kullanılarak hazırlanmış salata

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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