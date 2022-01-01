Türk kahvesi içerek nasıl kilo verilir?
Türkiye'de çaydan sonra en çok kahve içiliyor. Birçok insan kahvesiz güne başlayamıyor ve gün içerisinde de sık sık kahve tüketiyor. Peki kahve içerek zayıflayabileceğinizi biliyor musunuz? Detaylar haberimizde...
2022-01-01 17:26:44
Türk kahvesi geleneksek içeceklerimizdendir. Kapımızı çalan dostlarımıza hemen bir kahve yaparız. Ülkemizde çaydan sonra en çok içilen sıcak içecek de kahvedir. Dost meclislerinde dertleşmelere, gülüşmelere şahit olan kahvenin vücudumuza birçok faydası bulunur. Aynı zamanda kahve içerek zayıflayabilmek de mümkündür. Çünkü Türk kahvesi metabolizma hızlandırma konusunda çok başarılıdır ve tok tutma özelliğine sahiptir.
Türk kahvesi diyeti nasıl yapılır?
Türk kahvesi diyetinde 1. gün
SABAH
- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
İki tane haşlanmış yumurta
Lahana, salatalık ve domatesle hazırlanmış salata
AKŞAM
150-200 gram arası buğulama yöntemiyle pişirilmiş balık
Lahana ve yeşillikle hazırlanmış salata
Türk kahvesi diyetinde 2. gün
SABAH
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
Bir dilim esmer tost ekmeği
ÖĞLE
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
Yağsız ızgarada pişirilmiş orta boy balık
Lahana ve yeşillikle hazırlanmış salata
AKŞAM
Yağsız dana eti (150 gram-250 gram)
Bir kase yoğurt
Türk kahvesi diyetinde 3. gün
SABAH
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
Bir tane haşlanmış yumurta
Bir tane haşlanmış ve rendelenmiş havuç
AKŞAM
İki tane orta boy yeşil elma
Türk kahvesi diyetinde 4. gün
KAHVALTI
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
Taze ve haşlanmış sebzeler (patates hariç)
İki tane orta boy yeşil elma
AKŞAM
150 gram 200 gram arası buğulanmış dana eti
Lahanadan hazırlanan salata
Türk kahvesi diyetinde 5. gün
SABAH
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
İki tane orta boy yeşil elma
Bir tane haşlanmış ve rendelenmiş havuç
ÖĞLE
400 - 450 gram buğulama balık
Bir büyük su bardağı domates suyu
AKŞAM
Fırında folyo içerisinde pişirilmiş 200 gram balık
Lahana kullanılarak hazırlanmış salata
Türk kahvesi diyetinde 6. gün
SABAH
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
150 - 200 gram fileto tavuk
Lahana ve havuç ile hazırlanmış salata
AKŞAM
İki tane haşlanmış yumurta
Havuç salatası
Türk kahvesi diyetinde 7. gün
SABAH
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
Bir kahve fincanı sade Türk kahvesi
150-200 gram buharda pişirilmiş dana eti
İki tane orta boy elma
AKŞAM
200 gram ızgara edilmiş balık
Lahana ve mevsim yeşillikleri kullanılarak hazırlanmış salata
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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