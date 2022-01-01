Türk kahvesi içerek nasıl kilo verilir?

Türkiye'de çaydan sonra en çok kahve içiliyor. Birçok insan kahvesiz güne başlayamıyor ve gün içerisinde de sık sık kahve tüketiyor. Peki kahve içerek zayıflayabileceğinizi biliyor musunuz? Detaylar haberimizde...