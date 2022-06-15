Türk Hava Yolları'nın adı mı değişiyor? THY yeni adı ne olacak? Türkish Airlines Türkiye Hava Yolları mı olacak? Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye olarak değiştirilmesinin önemine değindi. Erdoğan açıklamasında 'Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız.' diye konuştu.

Türk Hava Yolları'nın adı mı değişiyor? THY yeni adı ne olacak? Türkish Airlines Türkiye Hava Yolları mı olacak? Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uluslararası alanda "Turkey" olarak kullanılan ismini "Türkiye"ye olarak değiştirilmesinin önemine değindi. Erdoğan açıklamasında "Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin uluslararası alanda "Turkey" olarak kullanılan ismini "Türkiye"ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız." diye konuştu.

Türk Hava Yolları'nın adı mı değişiyor?

Türk Hava Yolları'nın adının değiştiğine dair iddialar gündeme gelirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik “Cumhurbaşkanımız, sanki Türk yerine Türkiye kullansın demiş gibi bir yaklaşım söyleniyor. Eğer kullanılanın Türkçesi Türk ise orada Türk kullanılacak, Türkiye ise Türkiye kullanılacak. Sanki Sayın Cumhurbaşkanımız Türk ifadesinde karşı da orada Türkiye kullanılsın gibisinden sosyal medyada bir tartışma yürüyor. Bu konudaki tartışma yanlış bir tartışmadır. Kullanılan kelimelerin karşılıkları Türkiye ise Türkiye olarak kullanılacak Türkçesi. Türk ise Türk olarak kullanılacak Türkçesi. Mesele bundan ibarettir.” dedi.

Edinilen bilgiye göre uçakların gövdesindeki "Türkish Airlines" yazısı Türkçe olacak ve "Türk Hava Yolları" yazılacak.