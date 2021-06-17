Türk F-16'ları, ABD B-52 uçaklarına refakat etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının, ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının, ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "EUCOM talebi üzerine F-16 uçaklarımızla ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.