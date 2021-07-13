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TIMETURK / GENEL / Türk bayrağını çöpe atan kadınla ilgili yeni gelişme

Türk bayrağını çöpe atan kadınla ilgili yeni gelişme

Adana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan 38 yaşındaki Merve D., adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolüne getirilen Merve D., “Çok mutluydum, keyfimden yaptım” dedi.

2 Saat Önce
2021-07-13 13:11:26
Türk bayrağını çöpe atan kadınla ilgili yeni gelişme

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ADANA'da iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan 38 yaşındaki Merve D., adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolüne getirilen Merve D., “Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” dedi.

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Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan kadın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen polis, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen şüpheli Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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SAVCILIKTA İFADE VERMEK İSTEDİ

Emniyete götürülen Merve D.'nin, ifadesini savcılıkta vermeyi talep ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünün ardından Merve D., adliyeye sevk edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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